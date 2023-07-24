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Из-за ДТП в Харькове женщина попала в больницу

Происшествия 17:35   24.07.2023
Оксана Якушко
Из-за ДТП в Харькове женщина попала в больницу

В Харькове в результате столкновения между Toyota и Volkswagen Passat пострадала женщина, в настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, сообщила полиция Харьковской области.

48-летний водитель автомобиля Toyota по улице Ивана Камышева не пропустил машину в движении и столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat под управлением 26-летней женщины.

В результате женщина-водитель травмирована. С ушибами ее доставили в медицинское учреждение.

Правоохранители решают вопрос о квалификации происшествия по УК Украины. Обстоятельства ДТП устанавливают.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 17:35;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в результате столкновения между Toyota і Volkswagen Passat пострадала женщина, в настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, сообщила полиция Харьковской области.".