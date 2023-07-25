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В Харькове троллейбус сбил четырех человек, среди которых двое детей

Происшествия 20:21   25.07.2023
Елена Нагорная
В Харькове троллейбус сбил четырех человек, среди которых двое детей

Двое взрослых и двое детей пострадали в результате наезда троллейбуса на проспекте Любви Малой в Харькове вечером 25 июля.

Как пишет «Суспільне Харків» со ссылкой на директора Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктора Забашту, четырех человек, предварительно с ушибами, забрала «скорая». У всех — легкое состояние.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили, что выясняют обстоятельства ДТП.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 20:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое взрослых и двое детей пострадали в результате наезда троллейбуса на проспекте Любви Малой в Харькове вечером 25 июля.".