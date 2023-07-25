В Харькове троллейбус сбил четырех человек, среди которых двое детей

Двое взрослых и двое детей пострадали в результате наезда троллейбуса на проспекте Любви Малой в Харькове вечером 25 июля.

Как пишет «Суспільне Харків» со ссылкой на директора Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктора Забашту, четырех человек, предварительно с ушибами, забрала «скорая». У всех — легкое состояние.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили, что выясняют обстоятельства ДТП.