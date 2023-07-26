ДТП с троллейбусом в Харькове: Терехов сообщил о состоянии пострадавших

Трех из четырех пострадавших в результате наезда троллейбуса на проспекте Любови Малой уже выписали из больницы.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Сейчас идет расследование этого случая. Хочу сказать, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения, это уже подтвердили экспертизы. Что касается здоровья людей, попавших в это ДТП, то трое из них уже не находятся в больнице. Один еще остается в больнице. Состояние его – легкое, как говорят врачи», — рассказал Терехов.

Напомним, двое взрослых и двое детей пострадали в результате наезда троллейбуса на проспекте Любови Малой в Харькове вечером 25 июля.