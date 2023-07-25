Сбил мужчину с детьми на «зебре»: подробности ДТП с троллейбусом в Харькове
На проспекте Любви Малой в Харькове 25 июля в результате наезда троллейбуса пострадали три человека — 49-летний мужчина и двое его детей 4 и 2 лет. Также травмировались мужчина и женщина, которые находились в салоне общественного транспорта.
Мужчина с детьми переходил дорогу по пешеходному переходу. Троллейбус наехал на них, после чего врезался в электроопору. По словам водителя, у транспорта отказали тормоза, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Мужчина и его дети получили ссадины и ушибы.
Правоохранители зарегистрировали информацию о происшествии в Едином учете.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Ранее издание «Суспільне Харків» со ссылкой на директора Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктора Забашту сообщило, что троллейбус сбил четырех человек.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 23:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На проспекте Любви Малой в Харькове 25 июля в результате наезда троллейбуса пострадали три человека — 49-летний мужчина и двое его детей 4 и 2 лет. Также травмировались мужчина и женщина, которые находились в салоне общественного транспорта.".