Сбил мужчину с детьми на «зебре»: подробности ДТП с троллейбусом в Харькове

На проспекте Любви Малой в Харькове 25 июля в результате наезда троллейбуса пострадали три человека — 49-летний мужчина и двое его детей 4 и 2 лет. Также травмировались мужчина и женщина, которые находились в салоне общественного транспорта.

Мужчина с детьми переходил дорогу по пешеходному переходу. Троллейбус наехал на них, после чего врезался в электроопору. По словам водителя, у транспорта отказали тормоза, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчина и его дети получили ссадины и ушибы.

Правоохранители зарегистрировали информацию о происшествии в Едином учете.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Ранее издание «Суспільне Харків» со ссылкой на директора Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктора Забашту сообщило, что троллейбус сбил четырех человек.