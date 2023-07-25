Збив чоловіка з дітьми на “зебрі”: подробиці ДТП із тролейбусом у Харкові

На проспекті Любові Малої у Харкові 25 липня внаслідок наїзду тролейбуса постраждали троє людей – 49-річний чоловік та двоє його дітей 4 та 2 років. Також травмувалися чоловік та жінка, які перебували у салоні громадського транспорту.

Чоловік з дітьми переходив дорогу по пішохідному переходу. Тролейбус наїхав на них, після чого врізався в електроопору. За словами водія, у транспорту відмовили гальма, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Чоловік та його діти отримали садна та забої.

Правоохоронці зареєстрували інформацію про подію у Єдиному обліку.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Раніше видання «Суспільне Харків» повідомило з посиланням на директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашту, що тролейбус збив чотирьох людей.