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Збив чоловіка з дітьми на “зебрі”: подробиці ДТП із тролейбусом у Харкові

Події 23:36   25.07.2023
Олена Нагорна
Збив чоловіка з дітьми на “зебрі”: подробиці ДТП із тролейбусом у Харкові

На проспекті Любові Малої у Харкові 25 липня внаслідок наїзду тролейбуса постраждали троє людей – 49-річний чоловік та двоє його дітей 4 та 2 років. Також травмувалися чоловік та жінка, які перебували у салоні громадського транспорту.

Чоловік з дітьми переходив дорогу по пішохідному переходу. Тролейбус наїхав на них, після чого врізався в електроопору. За словами водія, у транспорту відмовили гальма, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Чоловік та його діти отримали садна та забої.

Правоохоронці зареєстрували інформацію про подію у Єдиному обліку.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Раніше видання «Суспільне Харків» повідомило з посиланням на директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашту, що тролейбус збив чотирьох людей.

Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 23:36;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На проспекті Любові Малої у Харкові 25 липня внаслідок наїзду тролейбуса постраждали троє людей – 49-річний чоловік та двоє його дітей 4 та 2 років. Також травмувалися чоловік та жінка, які перебували у салоні громадського транспорту.".