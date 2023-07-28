Смертельна ДТП на Харківщині: сьогодні вранці загинули двоє людей (фото)

Двоє людей загинули і ще двоє – постраждали в ДТП у Богодухівському районі, повідомили у ДСНС.

“28 липня о 06:32 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на 436-му кілометрі автошляху “Київ-Харків-Довжанський” поблизу с. Черемушне Богодухівського району Харківщини. З повідомлення стало відомо про те, що легковик “Renault Scénic” з чотирма людьми злетів з траси в кювет”, — поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

На місці рятувальники встановили, що двоє людей у ​​ДТП загинули. Це 43-річний чоловік та 37-річна жінка. Два пасажири авто – чоловіки 1984 та 1987 років народження – отримали травми.

“Один загиблий і один постраждалий були затиснуті понівеченими конструкціями легковика. за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту рятувальники деблокували постраждалого та доправили його до карети “швидкої”. Також вони деблокували й тіло загиблого”, – повідомили у ДСНС.

Обставини ДТП встановлює поліція.