Смертельна ДТП на Харківщині: сьогодні вранці загинули двоє людей (фото)
Двоє людей загинули і ще двоє – постраждали в ДТП у Богодухівському районі, повідомили у ДСНС.
“28 липня о 06:32 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на 436-му кілометрі автошляху “Київ-Харків-Довжанський” поблизу с. Черемушне Богодухівського району Харківщини. З повідомлення стало відомо про те, що легковик “Renault Scénic” з чотирма людьми злетів з траси в кювет”, — поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
На місці рятувальники встановили, що двоє людей у ДТП загинули. Це 43-річний чоловік та 37-річна жінка. Два пасажири авто – чоловіки 1984 та 1987 років народження – отримали травми.
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“Один загиблий і один постраждалий були затиснуті понівеченими конструкціями легковика. за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту рятувальники деблокували постраждалого та доправили його до карети “швидкої”. Також вони деблокували й тіло загиблого”, – повідомили у ДСНС.
Обставини ДТП встановлює поліція.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 10:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей загинули і ще двоє – постраждали в ДТП у Богодухівському районі, повідомили у ДСНС".