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Пішохід загинув через ДТП, яке влаштував водій-наркоман, на Харківщині

Події 17:49   01.08.2023
Оксана Якушко
Пішохід загинув через ДТП, яке влаштував водій-наркоман, на Харківщині

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі пішохода у ДТП у Харківській області.

Аварія сталася 1 серпня близько 9:45 на автодорозі “Харків-Зміїв-Балаклія”.

Водій «Volkswagen Transporter» виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з припаркованим на узбіччі автомобілем «Renault Master» та наїхав на 41-річного чоловіка. Від отриманих травм постраждалий помер на місці події.

Попередньо встановлено, що винуватець ДТП перебував під дією заборонених речовин. Його направили на проходження медичного освідування.

Вирішується питання про затримання 42-річного водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення ПБДР, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 17:49;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі пішохода у ДТП у Харківській області.".