Организовал дома наркопритон: подозревают харьковчанина (фото)

В Харькове правоохранители вручили подозрение 47-летнему мужчине, который, по данным следствия, предоставлял собственное жилье для незаконного употребления запрещенных веществ.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили, что фигурант делал это систематически.

Во время обыска полицейские изъяли у него психотропное вещество «PVP».

Следователи сообщили харьковчанину о подозрении по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ.

Если вину докажут, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

