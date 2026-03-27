Организовал дома наркопритон: подозревают харьковчанина (фото)
В Харькове правоохранители вручили подозрение 47-летнему мужчине, который, по данным следствия, предоставлял собственное жилье для незаконного употребления запрещенных веществ.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили, что фигурант делал это систематически.
Во время обыска полицейские изъяли у него психотропное вещество «PVP».
Следователи сообщили харьковчанину о подозрении по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ.
Если вину докажут, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Напомним, ранее правоохранители Харьковщины передали в суд дело по наркогруппировке с миллионными доходами.
- • Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 15:23;