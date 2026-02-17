Наркопритон накрыла полиция на Харьковщине: что нашли в квартире (фото)

Правоохранители на Харьковщине вручили подозрение 40-летнему мужчине, который, по данным следствия обустроил квартиру для незаконного употребления психотропных веществ.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в течение января фигурант систематически предоставлял свое жилье для употребления наркотиков.

«В квартиру приходили наркозависимые разных возрастов и пола. В помещении фиксировались факты как ингаляционного, так и инъекционного способов употребления наркотических веществ», — установили полицейские.

Во время обыска в квартире обнаружили шприцы и другие предметы.

«По результатам экспертизы установлено, что на изъятых предметах содержалось психотропное вещество PVP, которое запрещено на территории Украины. Кроме этого, извлечены зип-пакеты с психотропным веществом. Также в квартире находились мужчина и женщина в состоянии наркотического опьянения», – добавили правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ) УКУ. Если вину докажут, подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.