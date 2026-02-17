Live

Наркопритон накрыла полиция на Харьковщине: что нашли в квартире (фото)

Общество 13:40   17.02.2026
Виктория Яковенко
Наркопритон накрыла полиция на Харьковщине: что нашли в квартире (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители на Харьковщине вручили подозрение 40-летнему мужчине, который, по данным следствия обустроил квартиру для незаконного употребления психотропных веществ.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в течение января фигурант систематически предоставлял свое жилье для употребления наркотиков.

«В квартиру приходили наркозависимые разных возрастов и пола. В помещении фиксировались факты как ингаляционного, так и инъекционного способов употребления наркотических веществ», — установили полицейские.

Во время обыска в квартире обнаружили шприцы и другие предметы.

«По результатам экспертизы установлено, что на изъятых предметах содержалось психотропное вещество PVP, которое запрещено на территории Украины. Кроме этого, извлечены зип-пакеты с психотропным веществом. Также в квартире находились мужчина и женщина в состоянии наркотического опьянения», – добавили правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ) УКУ. Если вину докажут, подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

наркопритон на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Убил и расчленил товарища: приговор жителю Харьковщины, он раскаялся

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 17 февраля: что с ценами, будет опасная погода
Новости Харькова — главное за 17 февраля: что с ценами, будет опасная погода
17.02.2026, 14:09
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
17.02.2026, 10:34
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
17.02.2026, 14:35
Сегодня 17 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 февраля 2026: какой праздник и день в истории
17.02.2026, 06:00
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
16.02.2026, 15:24
«Историческое достижение»: харьковские бадминтонистки с «бронзой» на Евро-2026
«Историческое достижение»: харьковские бадминтонистки с «бронзой» на Евро-2026
17.02.2026, 16:12

Новости по теме:

06.06.2025
Наркопритон снова нашли на Харьковщине: все подробности
05.06.2025
Наркопритон накрыла полиция на Харьковщине: что было в квартире (фото)
18.08.2023
Соседи пожаловались. В Харькове полиция накрыла наркопритон в обычной квартире
18.12.2021
В течение одних суток в Харьковской области прекратили деятельность 8 наркопритонов: подробности (фото, видео)
17.12.2021
В Харькове прикрыли несколько притонов (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Наркопритон накрыла полиция на Харьковщине: что нашли в квартире (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2026 в 13:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители на Харьковщине вручили подозрение 40-летнему мужчине, который, по данным следствия обустроил квартиру для незаконного употребления психотропных веществ.".