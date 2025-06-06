Наркопритон снова нашли на Харьковщине: все подробности
В этот раз наркопритон правоохранители разоблачили в поселке Сахновщина, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным копов, его обустроил в своем доме местный мужчина. Отмечается: он разрешал наркозависимым приходить туда и употреблять запрещенные вещества.
Во время обыска в доме нашли самодельное устройство для курения, окурок с остатками наркотического вещества и бумажный сверток с каннабисом.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ.
Если вину докажут, ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Напомним, накануне в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что накрыли наркопритон в Чугуевском районе. Там, по данным следствия, его обустроил 40-летний мужчина.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: наркопритон, наркотики, Нацполиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 12:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этот раз наркопритон правоохранители разоблачили в поселке Сахновщина, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".