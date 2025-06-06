Наркопритон снова нашли на Харьковщине: все подробности

В этот раз наркопритон правоохранители разоблачили в поселке Сахновщина, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным копов, его обустроил в своем доме местный мужчина. Отмечается: он разрешал наркозависимым приходить туда и употреблять запрещенные вещества.

Во время обыска в доме нашли самодельное устройство для курения, окурок с остатками наркотического вещества и бумажный сверток с каннабисом.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ.

Если вину докажут, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, накануне в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что накрыли наркопритон в Чугуевском районе. Там, по данным следствия, его обустроил 40-летний мужчина.