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Наркопритон снова нашли на Харьковщине: все подробности

Общество 12:19   06.06.2025
Виктория Яковенко
Наркопритон снова нашли на Харьковщине: все подробности Фото: ГУНП в Харьковской области

В этот раз наркопритон правоохранители разоблачили в поселке Сахновщина, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным копов, его обустроил в своем доме местный мужчина. Отмечается: он разрешал наркозависимым приходить туда и употреблять запрещенные вещества.

Во время обыска в доме нашли самодельное устройство для курения, окурок с остатками наркотического вещества и бумажный сверток с каннабисом.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ.

Если вину докажут, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

наркопритон на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, накануне в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что накрыли наркопритон в Чугуевском районе. Там, по данным следствия, его обустроил 40-летний мужчина.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 12:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этот раз наркопритон правоохранители разоблачили в поселке Сахновщина, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".