Наркопритон накрыла полиция на Харьковщине: что было в квартире (фото)

В квартире в Чугуевском районе 40-летний житель оборудовал место для систематического употребления наркотиков, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как установили правоохранители, фигурант позволял приходить к себе домой наркозависимым лицам и употреблять запрещенные вещества.

Во время обыска в квартире мужчины полицейские изъяли устройства для применения психотропных веществ и шприцы с остатками коричневого цвета. Кроме этого, нашли зип-пакет из «PVP», несколько доз метадона и каннабиса, а также две тротиловые шашки.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов); 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление приобретения, перевозки или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.