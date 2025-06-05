Наркопритон накрыла полиция на Харьковщине: что было в квартире (фото)
В квартире в Чугуевском районе 40-летний житель оборудовал место для систематического употребления наркотиков, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Как установили правоохранители, фигурант позволял приходить к себе домой наркозависимым лицам и употреблять запрещенные вещества.
Во время обыска в квартире мужчины полицейские изъяли устройства для применения психотропных веществ и шприцы с остатками коричневого цвета. Кроме этого, нашли зип-пакет из «PVP», несколько доз метадона и каннабиса, а также две тротиловые шашки.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов); 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление приобретения, перевозки или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: наркопритон, наркотики, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 12:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В квартире в Чугуевском районе 40-летний житель оборудовал место для систематического употребления наркотиков, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".