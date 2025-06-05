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Наркопритон накрыла полиция на Харьковщине: что было в квартире (фото)

Общество 12:34   05.06.2025
Виктория Яковенко
Наркопритон накрыла полиция на Харьковщине: что было в квартире (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В квартире в Чугуевском районе 40-летний житель оборудовал место для систематического употребления наркотиков, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как установили правоохранители, фигурант позволял приходить к себе домой наркозависимым лицам и употреблять запрещенные вещества.

Во время обыска в квартире мужчины полицейские изъяли устройства для применения психотропных веществ и шприцы с остатками коричневого цвета. Кроме этого, нашли зип-пакет из «PVP», несколько доз метадона и каннабиса, а также две тротиловые шашки.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов); 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление приобретения, перевозки или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

наркопритон на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
наркопритон на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 12:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В квартире в Чугуевском районе 40-летний житель оборудовал место для систематического употребления наркотиков, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".