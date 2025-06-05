Забрызгали пенсионерке глаза и сорвали украшение: орудовали рецидивисты 📹
По данным полицейских, рецидивисты напали на женщину в Холодногорском районе Харькова.
Сообщение о нападении получили 3 июня около 14:20, уточнили копы. 65-летняя женщина рассказала: когда сидела на лавочке, сзади подошел мужчина, сорвал с нее золотую цепочку с кулоном и забрызгал глаза. После чего убежал.
«В результате проведения оперативно-розыскных и следственных действий сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с оперативниками отдела полиции № 2 Харьковского РУП № 3 установили и задержали мужчин в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались ранее судимые за имущественные преступления жители Харьковщины 36 и 33 лет», – уточнили в полиции.
На данный момент мужчинам уже вручили подозрение. Если их вину докажут – они могут отправиться за решетку на 15 лет, уточнили копы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: копы, ограбление, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 11:24;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным полицейских, рецидивисты напали на женщину в Холодногорском районе Харькова.".