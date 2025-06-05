Забрызгали пенсионерке глаза и сорвали украшение: орудовали рецидивисты 📹

По данным полицейских, рецидивисты напали на женщину в Холодногорском районе Харькова.

Сообщение о нападении получили 3 июня около 14:20, уточнили копы. 65-летняя женщина рассказала: когда сидела на лавочке, сзади подошел мужчина, сорвал с нее золотую цепочку с кулоном и забрызгал глаза. После чего убежал.

«В результате проведения оперативно-розыскных и следственных действий сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с оперативниками отдела полиции № 2 Харьковского РУП № 3 установили и задержали мужчин в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались ранее судимые за имущественные преступления жители Харьковщины 36 и 33 лет», – уточнили в полиции.

На данный момент мужчинам уже вручили подозрение. Если их вину докажут – они могут отправиться за решетку на 15 лет, уточнили копы.