Наркопритон виявила поліція на Харківщині: що знайшли у квартирі (фото)

Правоохоронці на Харківщині вручили підозру 40-річному чоловіку, який, за даними слідства облаштував квартиру для незаконного вживання психотропних речовин.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, протягом січня фігурант систематично надавав своє помешкання для вживання наркотиків.

«До квартири приходили наркозалежні особи різного віку та статі. У помешканні фіксувалися факти як інгаляційного, так і ін’єкційного способів уживання наркотичних речовин», – встановили поліцейські.

Під час обшуку у квартирі знайшли шприци та інші предмети з нашаруваннями речовин.

«За результатами експертизи встановлено, що на вилучених предметах містилася психотропна речовина PVP, обіг якої заборонений на території України. Окрім цього, вилучені зіп-пакети з психотропною речовиною. Також у квартирі перебували чоловік та жінка у стані наркотичного сп’яніння», – додали правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання) та ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин) ККУ. Якщо провину доведуть, підозрюваному загрожує до 10 років тюрми.