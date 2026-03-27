В двойном убийстве на Чугуевщине подозревают двоих СЗЧшников

Происшествия 11:58   27.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В ГУ Нацполиции сообщили: в двойном убийстве в селе Гусиная Поляна на Чугуевщине подозревают двоих мужчин, которые самовольно оставили часть. 

По версии следствия, они скрывались в доме у 41-летнего мужчины вместе с 26-летним местным жителем. 29 января все вместе они выпивали, когда между ними возник конфликт. После чего СЗЧшники, вероятно, решили убить гражданских, передают в полиции.

«38-летний подозреваемый произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова в погибшего на месте 26-летнего пострадавшего. После этого фигурант вошел в другую комнату и выстрелил в голову 41-летнему хозяину дома. От полученного ранения мужчина также скончался. В целях сокрытия преступления злоумышленники завернули тела погибших в полимерные материалы и одеяла, после чего перенесли их в нежилое помещение на территории домовладения и покинули место происшествия», – установили правоохранители.

8 марта мужчин задержали в городе Коростень Житомирской области. Во время обысков у них также обнаружили винтовку, автомат и боеприпасы. После чего следователи смогли найти и тела убитых. 

26 марта военным вручили подозрения. Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение, добавили в полиции.

Читайте также: Два дня ищут подростка: копы просят помощи

Отопительный сезон на Харьковщине – все? Синегубов выдал распоряжение
Отопительный сезон на Харьковщине – все? Синегубов выдал распоряжение
26.03.2026, 12:11
Новости Харькова — главное за 27 марта: ночной «прилет» в дом
Новости Харькова — главное за 27 марта: ночной «прилет» в дом
27.03.2026, 12:35
На месте ночного «прилета» в Харькове уже работают коммунальщики (фото)
На месте ночного «прилета» в Харькове уже работают коммунальщики (фото)
27.03.2026, 09:13
Что происходило на месте ночного удара по дому, показали в ГСЧС (фото/видео)
Что происходило на месте ночного удара по дому, показали в ГСЧС (фото/видео)
27.03.2026, 07:35
В Харькове ракета попала в многоквартирный дом, шестеро пострадавших
В Харькове ракета попала в многоквартирный дом, шестеро пострадавших
27.03.2026, 07:05
Бил и заставлял незнакомца извиниться перед псом: приговор юноши с Харьковщины
Бил и заставлял незнакомца извиниться перед псом: приговор юноши с Харьковщины
27.03.2026, 12:30

Новости по теме:

17.04.2025
Зарезали женщин: суд вынес приговор в деле о двойном убийстве на Харьковщине
20.02.2025
Хотел «расквитаться»: в Харькове приговорили мужчину за двойное убийство
28.09.2021
Двойное убийство на Салтовке: подозреваемый просит, чтобы его судили присяжные (фото, видео)
06.05.2021
Подвійне вбивство у Харкові: підозрюваний розповів свою версію подій
05.05.2021
У Харкові обирають запобіжний захід підозрюваному у подвійному вбивстві


  • • Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 11:58;

