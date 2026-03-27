В двойном убийстве на Чугуевщине подозревают двоих СЗЧшников

В ГУ Нацполиции сообщили: в двойном убийстве в селе Гусиная Поляна на Чугуевщине подозревают двоих мужчин, которые самовольно оставили часть.

По версии следствия, они скрывались в доме у 41-летнего мужчины вместе с 26-летним местным жителем. 29 января все вместе они выпивали, когда между ними возник конфликт. После чего СЗЧшники, вероятно, решили убить гражданских, передают в полиции.

«38-летний подозреваемый произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова в погибшего на месте 26-летнего пострадавшего. После этого фигурант вошел в другую комнату и выстрелил в голову 41-летнему хозяину дома. От полученного ранения мужчина также скончался. В целях сокрытия преступления злоумышленники завернули тела погибших в полимерные материалы и одеяла, после чего перенесли их в нежилое помещение на территории домовладения и покинули место происшествия», – установили правоохранители.

8 марта мужчин задержали в городе Коростень Житомирской области. Во время обысков у них также обнаружили винтовку, автомат и боеприпасы. После чего следователи смогли найти и тела убитых.

26 марта военным вручили подозрения. Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение, добавили в полиции.