В двойном убийстве на Чугуевщине подозревают двоих СЗЧшников
В ГУ Нацполиции сообщили: в двойном убийстве в селе Гусиная Поляна на Чугуевщине подозревают двоих мужчин, которые самовольно оставили часть.
По версии следствия, они скрывались в доме у 41-летнего мужчины вместе с 26-летним местным жителем. 29 января все вместе они выпивали, когда между ними возник конфликт. После чего СЗЧшники, вероятно, решили убить гражданских, передают в полиции.
«38-летний подозреваемый произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова в погибшего на месте 26-летнего пострадавшего. После этого фигурант вошел в другую комнату и выстрелил в голову 41-летнему хозяину дома. От полученного ранения мужчина также скончался. В целях сокрытия преступления злоумышленники завернули тела погибших в полимерные материалы и одеяла, после чего перенесли их в нежилое помещение на территории домовладения и покинули место происшествия», – установили правоохранители.
8 марта мужчин задержали в городе Коростень Житомирской области. Во время обысков у них также обнаружили винтовку, автомат и боеприпасы. После чего следователи смогли найти и тела убитых.
26 марта военным вручили подозрения. Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение, добавили в полиции.
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Украина; Теги: двойное убийство, подозрение, харьковщина, Чугуевский район;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В двойном убийстве на Чугуевщине подозревают двоих СЗЧшников», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 11:58;