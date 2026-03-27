Live

У подвійному вбивстві на Чугуївщині підозрюють двох СЗЧшників

Події 11:58   27.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ГУ Нацполіції повідомили: у подвійному вбивстві в селі Гусина Поляна на Чугуївщині підозрюють двох чоловіків, які самовільно залишили частину. 

За версією слідства, вони переховувалися у будинку 41-річного чоловіка разом із 26-річним місцевим жителем. 29 січня всі разом вони випивали, коли між ними виник конфлікт. Після чого СЗЧшники, ймовірно, вирішили вбити цивільних, передають у поліції.

38-річний підозрюваний здійснив кілька пострілів з автомата Калашникова у 26-річного потерпілого, який загинув на місці. Після цього фігурант зайшов до іншої кімнати та вистрілив у голову 41-річному господарю будинку. Від отриманого поранення чоловік також помер. З метою приховання злочину зловмисники загорнули тіла загиблих у полімерні матеріали та ковдри, після чого перенесли їх до нежитлового приміщення на території домоволодіння та залишили місце події“, – встановили правоохоронці.

8 березня чоловіків затримали у місті Коростень Житомирської області. Під час обшуків у них також виявили гвинтівку, автомат та боєприпаси. Після цього слідчі змогли знайти й тіла вбитих. 

26 березня військовим вручили підозри. Наразі їм загрожує до 15 років в’язниці чи довічне ув’язнення, додали в поліції.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У подвійному вбивстві на Чугуївщині підозрюють двох СЗЧшників», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 11:58;

