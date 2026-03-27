У подвійному вбивстві на Чугуївщині підозрюють двох СЗЧшників

У ГУ Нацполіції повідомили: у подвійному вбивстві в селі Гусина Поляна на Чугуївщині підозрюють двох чоловіків, які самовільно залишили частину.

За версією слідства, вони переховувалися у будинку 41-річного чоловіка разом із 26-річним місцевим жителем. 29 січня всі разом вони випивали, коли між ними виник конфлікт. Після чого СЗЧшники, ймовірно, вирішили вбити цивільних, передають у поліції.

“38-річний підозрюваний здійснив кілька пострілів з автомата Калашникова у 26-річного потерпілого, який загинув на місці. Після цього фігурант зайшов до іншої кімнати та вистрілив у голову 41-річному господарю будинку. Від отриманого поранення чоловік також помер. З метою приховання злочину зловмисники загорнули тіла загиблих у полімерні матеріали та ковдри, після чого перенесли їх до нежитлового приміщення на території домоволодіння та залишили місце події“, – встановили правоохоронці.

8 березня чоловіків затримали у місті Коростень Житомирської області. Під час обшуків у них також виявили гвинтівку, автомат та боєприпаси. Після цього слідчі змогли знайти й тіла вбитих.

26 березня військовим вручили підозри. Наразі їм загрожує до 15 років в’язниці чи довічне ув’язнення, додали в поліції.