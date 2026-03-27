Два дні шукають підлітка: копи просять допомоги

Події 10:10   27.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Два дні шукають підлітка: копи просять допомоги

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляють, що вже два дні розшукують 17-річного Сергія Левченка. Він зник удень 25 березня. 

За даними правоохоронців, хлопець 2009 року народження пішов із будинку сімейного типу 25 березня близько 14:30. Хлопчик пішов на прогулянку, але не повернувся. Наразі, де він знаходиться, – невідомо.

Прикмети хлопця:

  • зріст 170 см,
  • середньої статури,
  • сіро-блакитні очі.
  • Був одягнений у чорну куртку, сині джинси, чорно-білі кросівки.

Правоохоронці встановили, що він може бути в інших районах Харківської області.

У поліції також звернулися до мешканців області: якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, просимо повідомити до відділення поліції № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області або за телефонами 0673968484, 0996418100, «102».

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 10:10;

