Два дні шукають підлітка: копи просять допомоги

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляють, що вже два дні розшукують 17-річного Сергія Левченка. Він зник удень 25 березня.

За даними правоохоронців, хлопець 2009 року народження пішов із будинку сімейного типу 25 березня близько 14:30. Хлопчик пішов на прогулянку, але не повернувся. Наразі, де він знаходиться, – невідомо.

Прикмети хлопця:

зріст 170 см,

середньої статури,

сіро-блакитні очі.

Був одягнений у чорну куртку, сині джинси, чорно-білі кросівки.

Правоохоронці встановили, що він може бути в інших районах Харківської області.

У поліції також звернулися до мешканців області: якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, просимо повідомити до відділення поліції № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області або за телефонами 0673968484, 0996418100, «102».