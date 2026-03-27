Два дня ищут подростка: копы просят помощи

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщают, что уже два дня разыскивают 17-летнего Сергея Левченко. Он пропал днем 25 марта.

По данным правоохранителей, парень 2009 года рождения ушел из дома семейного типа 25 марта около 14:30. Мальчик отправился на прогулку, но не вернулся. На данный момент, где он находится – неизвестно.

Приметы:

рост 170 см,

среднего телосложения,

серо-голубые глаза.

Был одет в черную куртку, синие джинсы, черно-белые кроссовки.

Правоохранители установили, что он может находиться в других районах Харьковской области.

В полиции также обратились к жителям области: если вы владеете любой информацией о разыскиваемом, просим сообщить в отделение полиции № 1 Берестинского РПП ГУНП в Харьковской области или по телефонам 0673968484, 0996418100, «102».