Два дня ищут подростка: копы просят помощи

Происшествия 10:10   27.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщают, что уже два дня разыскивают 17-летнего Сергея Левченко. Он пропал днем 25 марта. 

По данным правоохранителей, парень 2009 года рождения ушел из дома семейного типа 25 марта около 14:30. Мальчик отправился на прогулку, но не вернулся. На данный момент, где он находится – неизвестно.

Приметы:

  • рост 170 см,
  • среднего телосложения,
  • серо-голубые глаза.
  • Был одет в черную куртку, синие джинсы, черно-белые кроссовки.

Правоохранители установили, что он может находиться в других районах Харьковской области.

В полиции также обратились к жителям области: если вы владеете любой информацией о разыскиваемом, просим сообщить в отделение полиции № 1 Берестинского РПП ГУНП в Харьковской области или по телефонам 0673968484, 0996418100, «102».

