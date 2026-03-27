Два дня ищут подростка: копы просят помощи
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщают, что уже два дня разыскивают 17-летнего Сергея Левченко. Он пропал днем 25 марта.
По данным правоохранителей, парень 2009 года рождения ушел из дома семейного типа 25 марта около 14:30. Мальчик отправился на прогулку, но не вернулся. На данный момент, где он находится – неизвестно.
Приметы:
- рост 170 см,
- среднего телосложения,
- серо-голубые глаза.
- Был одет в черную куртку, синие джинсы, черно-белые кроссовки.
Правоохранители установили, что он может находиться в других районах Харьковской области.
В полиции также обратились к жителям области: если вы владеете любой информацией о разыскиваемом, просим сообщить в отделение полиции № 1 Берестинского РПП ГУНП в Харьковской области или по телефонам 0673968484, 0996418100, «102».
Популярно
Категории: Происшествия, Украина; Теги: полиция, пропал ребенок, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Два дня ищут подростка: копы просят помощи», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 10:10;