Зарезали женщин: суд вынес приговор в деле о двойном убийстве на Харьковщине
Двоих мужчин суд признал виновными в убийстве двух женщин в селе Староверовка Берестинского района в декабре 2017 года.
В суде было установлено, что ранее судимый мужчина распивал спиртное вместе со своей сожительницей и знакомым. Около полуночи у него возникла идея — пойти к пожилой знакомой и купить у нее батареи отопления. Поздний визит двоих мужчин возмутил женщину и она попросила гостей уйти, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.
«Мужчина воспринял это как личное оскорбление. Он обесточил дом, после чего ударил женщину кулаком — она упала. Затем фигурант схватил кухонный нож и нанес ей многочисленные удары. После этого он приказал своему знакомому также нанести женщине ножевые ранения — тот согласился. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. В доме находилась еще одна женщина — знакомая погибшей, которая стала свидетелем происшествия. Из-за темноты злоумышленники не заметили ее сразу. Чтобы убрать свидетеля, они также нанесли ей смертельные удары ножом», — рассказали в прокуратуре.
Оба задержанных ждали суда под стражей без возможности внести залог. Мужчин осудили по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 115, п.п. 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УКУ. Главный фигурант вину не признал, заявляя, что его не было на месте преступления. Он получил пожизненное. Его сообщник признал вину и сотрудничал со следствием — он проведет за решеткой 13 лет.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 19:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двоих мужчин суд признал виновными в убийстве двух женщин в селе Староверовка Берестинского района в декабре 2017 года.".