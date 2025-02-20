Хотел «расквитаться»: в Харькове приговорили мужчину за двойное убийство

Следствие доказало, что 18 сентября 2023 года 44-летний мужчина с уголовным прошлым совершил двойное убийство в Харькове.

По данным Харьковской областной прокуратуры, тогда фигурант находился в доме по улице Каменец-Подольской, где распивал алкоголь со своими знакомыми. Во время «вечеринки» произошла ссора.

«Обвиняемый схватил деревянную палку и стал избивать ею одного из своих оппонентов по голове и туловищу. Потерпевший пытался спрятаться в другой комнате на кровати, но злоумышленник стянул его за ноги на пол, продолжая бить кулаками и посудой, после чего взял в руки нож и нанес им не менее семи ударов по туловищу своей жертвы. Желая «расквитаться» со всеми обидчиками, убийца направился в другую комнату, где находился хозяин дома, и стал избивать мужчину сначала палкой, а потом ножом. Не остановившись на этом, он вернулся в комнату, где находился первый пострадавший, и воткнул ему в правый глаз нож», — выяснили правоохранители.

Установлено, что обеим жертвам было немногим более 40 лет, от полученных травм они умерли на месте.

В суде фигурант сознался в преступлении. Его признали виновным по факту умышленного убийства двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ). Мужчину приговорили к пожизненному заключению.