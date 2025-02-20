Харьковчане пытались подорвать ветерана в Днепре – СБУ раскрыла детали (фото)

Правоохранители предотвратили теракт в Днепре. По их данным, агентурная группа по заказу РФ пыталась подорвать бывшего правоохранителя, среди фигурантов – харьковчане.

Как сообщили в СБУ, россияне через Telegram-канал по поиску «быстрых заработков» завербовали трех фигурантов: 52-летнюю медсестру из Винницкой области, а также 26-летнего безработного харьковчанина и его 20-летнюю подругу.

«Украинского ветерана собирались ликвидировать с помощью самодельного взрывного устройства, которое жительница Винницкой области должна была активировать при приближении мужчины к его гаражу. Контрразведка СБУ задержала фигурантку «на горячем», когда она готовилась привести взрывчатку в действие с помощью пульта дистанционного управления. Пару российских агентов из Харькова задержали сразу после этого», – рассказали правоохранители.

В СБУ установили, что по инструкциям врага фигуранты прибыли в Никополь, где забрали взрывчатку из заранее подготовленного тайника. Затем они приехали в Днепр и оставили устройство в съемной квартире. После этого оба агента вернулись в Харьков, чтобы «залечь на дно».

«Перед выездом пара спрятала ключи от квартиры на территории клумбы рядом с домом для агентки из Винницкой области. По этой локации женщина забрала СВУ и установила его возле оговоренного гаража во дворе, где проживает ветеран-правоохранитель», — добавили в СБУ.

Троих вероятных агентов РФ задержали. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 УКУ (окончено покушение на совершение террористического акта). Пока подозреваемые – в СИЗО. Если вину докажут, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.