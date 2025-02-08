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19-летний парень угрожал взорвать гранату в центре Харькова – НПУ (видео)

Происшествия 21:23   08.02.2025
Виктория Яковенко
19-летний парень угрожал взорвать гранату в центре Харькова – НПУ (видео) Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители задержали 19-летнего парня, который, по их данным, угрожал взорвать гранату в квартире.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, сегодня, 8 февраля, копы прибыли в квартиру на улице Культуры, где проживает 19-летний юноша, чтобы выполнить решение суда на обыск в рамках уголовного производства. Он заявил, что у него есть граната и подорвет ее, если правоохранители попытаются войти.

хотел взорвать гранату в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

В полиции отмечают, что вместе с парнем в помещении находились его 15-летний брат и 10-летняя сестра.

«На месте работала следственно-оперативная группа, полицейские Харьковского РУП №3, бойцы спецподразделения КОРД и полка полиции специального назначения ГУНП в Харьковской области», — отметили правоохранители.

Видео: ГУНП в Харьковской области

Они внесли информацию о происшествии в ЕРДР и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ.

Сейчас продолжаются следственные действия.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2025 в 21:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали 19-летнего парня, который, по их данным, угрожал взорвать гранату в квартире.".