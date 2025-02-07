Десятилетний мальчик погиб в Коротиче: что случилось, рассказали в ГСЧС
О том, что ребенок погиб на Харьковщине, стало известно ночью, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По данным спасателей, мальчик погиб вследствие подрыва взрывоопасного предмета.
«Событие произошло в с. Коротич Харьковского района. Его обстоятельства выясняются правоохранителями», – добавили спасатели.
А также уточнили, что в течение суток пиротехники выявили и обезвредили 330 единиц взрывоопасных предметов в Харьковской области. Кроме того, потушили восемь пожаров.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, пиротехники, пожарные, пожары;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 07:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что ребенок погиб на Харьковщине, стало известно ночью, пишут в ГУ ГСЧС Украисны в Харьковской области.".