Десятилетний мальчик погиб в Коротиче: что случилось, рассказали в ГСЧС

О том, что ребенок погиб на Харьковщине, стало известно ночью, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, мальчик погиб вследствие подрыва взрывоопасного предмета.

«Событие произошло в с. Коротич Харьковского района. Его обстоятельства выясняются правоохранителями», – добавили спасатели.

А также уточнили, что в течение суток пиротехники выявили и обезвредили 330 единиц взрывоопасных предметов в Харьковской области. Кроме того, потушили восемь пожаров.