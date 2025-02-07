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Десятилетний мальчик погиб в Коротиче: что случилось, рассказали в ГСЧС

Происшествия 07:58   07.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Десятилетний мальчик погиб в Коротиче: что случилось, рассказали в ГСЧС

О том, что ребенок погиб на Харьковщине, стало известно ночью, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, мальчик погиб вследствие подрыва взрывоопасного предмета.

«Событие произошло в с. Коротич Харьковского района. Его обстоятельства выясняются правоохранителями», – добавили спасатели.

А также уточнили, что в течение суток пиротехники выявили и обезвредили 330 единиц взрывоопасных предметов в Харьковской области. Кроме того, потушили восемь пожаров.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 07:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что ребенок погиб на Харьковщине, стало известно ночью, пишут в ГУ ГСЧС Украисны в Харьковской области.".