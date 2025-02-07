Десятирічний хлопчик загинув у Коротичі: що трапилося, розповіли у ДСНС

Про те, що дитина загинула на Харківщині, стало відомо вночі, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.

За даними рятувальників, хлопчик загинув унаслідок підриву вибухонебезпечного предмета.

“Подія трапилась у с. Коротич Харківського району. Її обставини з’ясовуються правоохоронцями”, – додали рятувальники.

А також уточнили, що протягом доби піротехніки виявили та знешкодили 330 одиниць вибухонебезпечних предметів у Харківській області. Крім того, загасили вісім пожеж.