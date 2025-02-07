Десятирічний хлопчик загинув у Коротичі: що трапилося, розповіли у ДСНС
Про те, що дитина загинула на Харківщині, стало відомо вночі, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.
За даними рятувальників, хлопчик загинув унаслідок підриву вибухонебезпечного предмета.
“Подія трапилась у с. Коротич Харківського району. Її обставини з’ясовуються правоохоронцями”, – додали рятувальники.
А також уточнили, що протягом доби піротехніки виявили та знешкодили 330 одиниць вибухонебезпечних предметів у Харківській області. Крім того, загасили вісім пожеж.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, пиротехники, пожарные, пожежа;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 07:58;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що дитина загинула на Харківщині, стало відомо вночі, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.".