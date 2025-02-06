Стало відомо, що росіяни пошкодили на найбільшому ринку Харкова 📹

На Барабашово росіяни пошкодили близько 14 тисяч м₂ торговельної площі, повідомив «Суспільне Харків» президент концерну «АВЕК» Андрій Вінаков.

“Понад 250 об’єктів (пошкоджені — ред.), це за першим підрахунком. Охорона була недалеко, але ніхто не постраждав. Відновлення буде. Зараз ми зосереджені на тому, щоб навести лад після руйнувань. А відновлення буде. Є план мерії з відновлення Харкова, він з нами узгоджений і ми разом будемо далі діяти. Тут обов’язково буде торгівельний центр у новому вигляді”, — сказав Вінаков.

Також через нічну атаку по ринку Барабашово постраждав дитячий хаб, де безплатно видавали дитячі речі, проводили виставки, розповіла співробітниця концерну «АВЕК» Юлія Іванова. На щастя, пожежа не виникла, тому вціліла частина експозиції.

Відео: АВЕК