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Обстріл найбільшого ринку в Харкові: що буде з підприємцями

Суспільство 14:16   06.02.2025
Вікторія Яковенко
Обстріл найбільшого ринку в Харкові: що буде з підприємцями Скриншот

Адміністрація найбільшого ринку в Київському районі Харкова, який вночі постраждав внаслідок падіння уламків «шахеда», наразі вживає заходів, щоб перемістити підприємців, чиї павільйони постраждали. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

«Пошкоджені понад 100 павільйонів. Велика площа, велика територія. Для нас дуже важливо, коли люди і так у вкрай важких умовах намагаються працювати, щоб їхні робочі місця були збережені», – зазначив Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, близько 23:20 5 лютого у Харкові пролунав вибух. Удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, повідомив мер Ігор Терехов. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив: внаслідок падіння уламків БпЛА «Герань» пошкоджені торгівельні павільйони ринку. Речник Харківської облпрокуратури розповів, що внаслідок удару жінка отримала гостру реакцію на стрес. Ще один вибух чули в місті близько 01:00. «Приліт» зафіксували в Новобаварському районі.

Синєгубов також розповів, що ліквідація наслідків продовжується в Ізюмі.

«Четверо людей залишаються у лікарні, двоє дорослих – у середньому стані, хлопчик 6 років – у стабільному стані, дівчинка 14 років – у важкому стані», – повідомив голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 14:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Адміністрація найбільшого ринку в Київському районі Харкова, який вночі постраждав внаслідок падіння уламків «шахеда», наразі вживає заходів, щоб перемістити підприємців.".