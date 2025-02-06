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Чубенко розповів про стан постраждалої на ринку в Харкові після удару РФ

Події 11:49   06.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чубенко розповів про стан постраждалої на ринку в Харкові після удару РФ Скріншот

Спікер облпрокуратури Дмитро Чубенко в етері нацмарафону повідомив про результати нічного обстрілу Харкова, а також стан постраждалої внаслідок удару росіян.

Життю нічого не загрожує, тобто є реакція на стрес. Щодо загального стану на локаціях, де були влучання, то в принципі, доволі серйозні руйнування на ринку. Десятки торгівельних рядів було пошкоджено, вони виготовлені зі скла, виготовлені з гіпсокартону, тому не дуже серйозно укріплені, відповідно дуже великі руйнування у нас. У “Шахеді” близько 50 кілограмів вибухівки, всередині знаходиться, тому великі руйнування на місці”, – зазначив Чубенко.

Другий “приліт” у Харкові зафіксували вже після опівночі. У Новобаварському районі ворог обстріляв транспортне підприємство. Є пошкодження фасадів та скління в адмінбудинках, обійшлося без постраждалих, повідомив речник. І додав, що весь цей час правоохоронці продовжують фіксувати воєнні злочини з боку росіян.

“У нашому районі десь понад 70 підозр саме військовим РФ, які причетні до вчинених злочинів. Зафіксована їх причетність в ході вивчення оперативних документів, вивчення інформації від розвідки, встановлення допиту військовополонених, яких було взято в полон на території України під час ведення бойових дій, які надали свідчення щодо участі у військових злочинах під час окупації або під час ведення бойових дій. Це стосується лише нашого регіону”, – наголосив Чубенко.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 11:49;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер облпрокуратури Дмитро Чубенко в етері нацмарафону повідомив про результати нічного обстрілу Харкова, а також стан постраждалої внаслідок удару росіян.".