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З вибухівкою полювала ветерана ЗСУ: харків’янку підозрюють у теракті

Події 11:00   06.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
З вибухівкою полювала ветерана ЗСУ: харків’янку підозрюють у теракті

 Прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула повідомив, що затримали 38-річну харків’янку, яку підозрюють в організації теракту.

Інцидент стався наприкінці січня – коли біля будинку ветерана ЗСУ вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

Зловмисницею виявилась 38-річна місцева безробітна, яку російські спецслужби дистанційно завербували після її антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах. Далі агентка отримала від свого російського куратора інструкцію: забрати зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП) та закласти його у закопаній автомобільній шині поблизу будинку військового. Крім того, вона встановила напроти його подвір’я замаскований мобільний телефон”, – уточнили у СБУ.

Саме завдяки йому ворог відстежував пересування жертви та розумів, у який момент необхідно активувати вибухівку.

За даними слідства, підозрювана намагалася ховатись від правоохоронців – носила перуку, а речі, в яких була під час підготовки вибуху, – хотіла спалити. Проте не встигла – силовики знайшли жінку.

“Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, де вона листувалась зі своїм російським куратором”, – зазначили правоохоронці.

Наразі жінка перебуває у СІЗО без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 11:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що " Прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула повідомив, що затримали 38-річну харків’янку, яку підозрюють в організації теракту.".