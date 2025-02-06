З вибухівкою полювала ветерана ЗСУ: харків’янку підозрюють у теракті
Прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула повідомив, що затримали 38-річну харків’янку, яку підозрюють в організації теракту.
Інцидент стався наприкінці січня – коли біля будинку ветерана ЗСУ вибухнув саморобний вибуховий пристрій.
“Зловмисницею виявилась 38-річна місцева безробітна, яку російські спецслужби дистанційно завербували після її антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах. Далі агентка отримала від свого російського куратора інструкцію: забрати зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП) та закласти його у закопаній автомобільній шині поблизу будинку військового. Крім того, вона встановила напроти його подвір’я замаскований мобільний телефон”, – уточнили у СБУ.
Саме завдяки йому ворог відстежував пересування жертви та розумів, у який момент необхідно активувати вибухівку.
За даними слідства, підозрювана намагалася ховатись від правоохоронців – носила перуку, а речі, в яких була під час підготовки вибуху, – хотіла спалити. Проте не встигла – силовики знайшли жінку.
“Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, де вона листувалась зі своїм російським куратором”, – зазначили правоохоронці.
Наразі жінка перебуває у СІЗО без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Читайте також: 10 років ув’язнення отримав «Сосиска» – заступник гауляйтера Харківського району
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: колаборантка, предательница, СБУ, силовики;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «З вибухівкою полювала ветерана ЗСУ: харків’янку підозрюють у теракті»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 11:00;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що " Прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула повідомив, що затримали 38-річну харків’янку, яку підозрюють в організації теракту.".