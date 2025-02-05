10 років тюрми отримав «Сосиска» – заступник гауляйтера Харківського району
На Харківщині заочно засудили 38-річного мешканця селища Козача Лопань на прізвисько «Сосиска». Слідство довело, що під час окупації він став заступником голови тимчасової цивільної адміністрації Харківського району.
Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, до повномасштабного вторгнення РФ фігурант займався дрібним підприємництвом.
Посаду заступника гауляйтера Харківського району він отримав у березні 2022 року. В СБУ додали, що окупанти довірили йому займатися питаннями економіки і фінансів на захопленій території.
«На цій посаді ворожий поплічник організовував продаж населенню зерна та палива, яке було викрадене російськими загарбниками в українських підприємців. Також він брав участь у військових тренувальних заходах, які рашисти організовували на окупованій території. Окремим видом його протиправних обов’язків був контроль за переміщеннями місцевих мешканців по окупованій території», – встановили правоохоронці.
Крім цього, зазначили в СБУ, фігурант неабияк наживався на українцях, які хотіли виїхати з окупованого селища. Дозволи на перетин кордону він надавав таким громадянам лише за хабарі у доларах.
Перед деокупацією ЗСУ чоловік втік до РФ, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Суд визнав його винним за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Він заочно отримав 10 років тюрми. Крім цього, йому протягом ще 15 років заборонено обіймати посади в органах державної влади, державного управління і місцевого самоврядування.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гауляйтер, СБУ, тюрьма, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 15:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині заочно засудили 38-річного мешканця селища Козача Лопань на прізвисько «Сосиска». ".