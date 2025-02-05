10 лет тюрьмы получил «Сосиска» – заместитель гауляйтера Харьковского района

На Харьковщине заочно приговорили 38-летнего жителя поселка Казачья Лопань по прозвищу «Сосиска». Следствие доказало, что во время оккупации он стал заместителем главы временной гражданской администрации Харьковского района.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, до полномасштабного вторжения РФ фигурант занимался мелким предпринимательством.

Пост заместителя гауляйтера Харьковского района он получил в марте 2022 года. В СБУ добавили, что оккупанты доверили ему заниматься вопросами экономики и финансов на захваченной территории.

«На этой должности вражеский приспешник организовывал продажу населению зерна и топлива, которое было похищено российскими захватчиками у украинских предпринимателей. Также он принимал участие в военных тренировочных мероприятиях, организованных рашистами на оккупированной территории. Отдельным видом его противоправных обязанностей являлся контроль за перемещениями местных жителей по оккупированной территории», — установили правоохранители.

Кроме этого, отметили в СБУ, фигурант наживался на украинцах, которые хотели уехать из оккупированного поселка. Разрешения на пересечение границы он предоставлял таким гражданам только за взятки в долларах.

Перед деоккупацией ВСУ мужчина сбежал в РФ, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Он заочно получил 10 лет тюрьмы. Кроме того, ему в течение еще 15 лет запрещено занимать должности в органах государственной власти, государственного управления и местного самоуправления.