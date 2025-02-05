Live
  • Ср 05.02.2025
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.76
  • EUR 43.12

10 лет тюрьмы получил «Сосиска» – заместитель гауляйтера Харьковского района

Общество 15:18   05.02.2025
Виктория Яковенко
10 лет тюрьмы получил «Сосиска» – заместитель гауляйтера Харьковского района Фото: Владислав Абдула

На Харьковщине заочно приговорили 38-летнего жителя поселка Казачья Лопань по прозвищу «Сосиска». Следствие доказало, что во время оккупации он стал заместителем главы временной гражданской администрации Харьковского района.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, до полномасштабного вторжения РФ фигурант занимался мелким предпринимательством.

Пост заместителя гауляйтера Харьковского района он получил в марте 2022 года. В СБУ добавили, что оккупанты доверили ему заниматься вопросами экономики и финансов на захваченной территории.

«На этой должности вражеский приспешник организовывал продажу населению зерна и топлива, которое было похищено российскими захватчиками у украинских предпринимателей. Также он принимал участие в военных тренировочных мероприятиях, организованных рашистами на оккупированной территории. Отдельным видом его противоправных обязанностей являлся контроль за перемещениями местных жителей по оккупированной территории», — установили правоохранители.

Кроме этого, отметили в СБУ, фигурант наживался на украинцах, которые хотели уехать из оккупированного поселка. Разрешения на пересечение границы он предоставлял таким гражданам только за взятки в долларах.

Перед деоккупацией ВСУ мужчина сбежал в РФ, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Он заочно получил 10 лет тюрьмы. Кроме того, ему в течение еще 15 лет запрещено занимать должности в органах государственной власти, государственного управления и местного самоуправления.

Читайте также: «Зооволонтеры» корректировали удары россиян по Харькову и пригороду — СБУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Шесть многоэтажек повреждены в Харькове из-за атаки БпЛА ночью — фото
Шесть многоэтажек повреждены в Харькове из-за атаки БпЛА ночью — фото
05.02.2025, 13:53
Через несколько недель ситуация на Харьковщине может ухудшиться: что произошло
Через несколько недель ситуация на Харьковщине может ухудшиться: что произошло
05.02.2025, 08:17
Эпидемия мошенничества на Харьковщине: при чем здесь «магическое мышление»
Эпидемия мошенничества на Харьковщине: при чем здесь «магическое мышление»
05.02.2025, 09:38
Новости Харькова — главное за 5 февраля: «прилеты» в городе, Изюм после удара
Новости Харькова — главное за 5 февраля: «прилеты» в городе, Изюм после удара
05.02.2025, 15:13
Флаги союзников не спасли: в центре Харькова повалили памятник (фото)
Флаги союзников не спасли: в центре Харькова повалили памятник (фото)
04.02.2025, 21:29
10 лет тюрьмы получил «Сосиска» – заместитель гауляйтера Харьковского района
10 лет тюрьмы получил «Сосиска» – заместитель гауляйтера Харьковского района
05.02.2025, 15:18

Новости по теме:

16:00
Восемь лет тюрьмы получил гауляйтер Харьковского района – СБУ
15:30
Замглавы оккупационной администрации Харьковщины получила подозрение — СБУ
15:41
Гауляйтер Балаклеи получил новое подозрение: теперь ему грозит пожизненное
14:29
В Харьковской области разоблачили гауляйтера: сбежал с военными РФ
16:24
СБУ сообщила о подозрении «звезде шоубиза» — гауляйтеру Боровой на Харьковщине

Вы читали новость: «10 лет тюрьмы получил «Сосиска» – заместитель гауляйтера Харьковского района»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 15:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине заочно приговорили 38-летнего жителя поселка Казачья Лопань по прозвищу «Сосиска». ".