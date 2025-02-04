«Зооволонтеры» корректировали удары россиян по Харькову и пригороду — СБУ

Силовики задержали пару в одном из поселков в пригороде Харькова. По версии следствия, безработный мужчина и его сожительница под видом зооволонтеров шпионили для российского ГРУ и корректировали ракетно-бомбовые удары агрессора по Харькову и окрестностям.

Военная разведка РФ дистанционно завербовала мужчину и женщину через их односельчанина, который еще с 2014 года воюет против украинских войск на востоке Украины, рассказал спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Для конспирации агенты выдавали себя за волонтеров, которые помогают бездомным животным, — сообщил Абдула. — Для этого даже в собственном дворе оборудовали импровизированный «приют». Под видом поездок по поиску брошенных животных они объезжали местность и фиксировали геолокации для огневого поражения. Среди потенциальных целей были запасные пункты дислокации и блокпосты Сил обороны, а также медучреждения, где находились на лечении раненые украинские воины».

По данным силовиков, всю дополнительную информацию фигуранты «втемную» выспрашивали у местных и передавали ее по телефону своему знакомому боевику.

Пару задержали по месту жительства. Одновременно провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны на прифронтовой территории региона.

Как информируют в областной прокуратуре, 52-летней женщине и 61-летнему мужчине сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ). Фигуранты находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.