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«Зооволонтеры» корректировали удары россиян по Харькову и пригороду — СБУ

Общество 20:58   04.02.2025
Елена Нагорная
«Зооволонтеры» корректировали удары россиян по Харькову и пригороду — СБУ Фото: СБУ

Силовики задержали пару в одном из поселков в пригороде Харькова. По версии следствия, безработный мужчина и его сожительница под видом зооволонтеров шпионили для российского ГРУ и корректировали ракетно-бомбовые удары агрессора по Харькову и окрестностям.

Военная разведка РФ дистанционно завербовала мужчину и женщину через их односельчанина, который еще с 2014 года воюет против украинских войск на востоке Украины, рассказал спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Для конспирации агенты выдавали себя за волонтеров, которые помогают бездомным животным, — сообщил Абдула. — Для этого даже в собственном дворе оборудовали импровизированный «приют». Под видом поездок по поиску брошенных животных они объезжали местность и фиксировали геолокации для огневого поражения. Среди потенциальных целей были запасные пункты дислокации и блокпосты Сил обороны, а также медучреждения, где находились на лечении раненые украинские воины».

По данным силовиков, всю дополнительную информацию фигуранты «втемную» выспрашивали у местных и передавали ее по телефону своему знакомому боевику.

Пару задержали по месту жительства. Одновременно провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны на прифронтовой территории региона.

Как информируют в областной прокуратуре, 52-летней женщине и 61-летнему мужчине сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ). Фигуранты находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 20:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По версии следствия, безработный мужчина и его сожительница под видом зооволонтеров шпионили для российского ГРУ и корректировали ракетно-бомбовые удары по Харькову и окрестностям.".