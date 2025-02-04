«Зооволонтеры» корректировали удары россиян по Харькову и пригороду — СБУ
Силовики задержали пару в одном из поселков в пригороде Харькова. По версии следствия, безработный мужчина и его сожительница под видом зооволонтеров шпионили для российского ГРУ и корректировали ракетно-бомбовые удары агрессора по Харькову и окрестностям.
Военная разведка РФ дистанционно завербовала мужчину и женщину через их односельчанина, который еще с 2014 года воюет против украинских войск на востоке Украины, рассказал спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
«Для конспирации агенты выдавали себя за волонтеров, которые помогают бездомным животным, — сообщил Абдула. — Для этого даже в собственном дворе оборудовали импровизированный «приют». Под видом поездок по поиску брошенных животных они объезжали местность и фиксировали геолокации для огневого поражения. Среди потенциальных целей были запасные пункты дислокации и блокпосты Сил обороны, а также медучреждения, где находились на лечении раненые украинские воины».
По данным силовиков, всю дополнительную информацию фигуранты «втемную» выспрашивали у местных и передавали ее по телефону своему знакомому боевику.
Пару задержали по месту жительства. Одновременно провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны на прифронтовой территории региона.
Как информируют в областной прокуратуре, 52-летней женщине и 61-летнему мужчине сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ). Фигуранты находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волонтеры, госизмена, новости Харькова, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 20:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По версии следствия, безработный мужчина и его сожительница под видом зооволонтеров шпионили для российского ГРУ и корректировали ракетно-бомбовые удары по Харькову и окрестностям.".