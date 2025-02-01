Украинцев готовили к восстанию: СБУ сообщила о спецоперации на Харьковщине

СБУ провела спецоперации в пяти регионах Украины, в том числе в Харьковской области, в результате которых задержали организаторов местных ячеек «Рабочего фронта Украины».

Организация, которую в СБУ назвали прокремлевской, действовала, судя по всему, по методичкам начала ХХ века.

«Злоумышленники под предлогом распространения неокоммунистических идей агитировали украинцев восставать против власти и складывать оружие перед рашистами», — отметила пресс-служба СБУ.

Вместо «борьбы за права трудящихся» «Рабочий фронт» особо озаботился вопросами мобилизации в Украине.

«Среди прочего фигуранты призывали граждан призывного возраста уклоняться от мобилизации, а действующих военнослужащих не выполнять приказы командиров и совершать дезертирство. Также агитаторы предлагали украинским защитникам объединяться в так называемые «солдатские комитеты» для коллективного отказа от участия в боевых действиях на фронте», — заявили в Службе безопасности.

Свои идеи «неокоммунисты» продвигали не по старинке, в газете «Искра», а в соцсетях. Там на страницы объединения подписалось более 30 тысяч человек. Дань «заветам Ильича» все же отдали, расклеив по улицам городов листовки. На агитках публиковали QR-код со своими контактами и призывы к срыву мобилизации.

«Каждый день они обходили не менее 30 адресов, где размещали «агитки» на досках объявлений или просто на стенах зданий. Для печати пропагандистской наглядной агитации они оборудовали подпольные «типографии» прямо в своих домах», — сообщили в СБУ.

Предполагаемых организаторов ячеек движения задержали во время проведения спецопераций в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областях.

«Все задержанные являются местными жителями от 20 до 32 лет. Часть из них – студенты, другая – работники предприятий или безработные, действовавшие при координации представителя из рф, так называемого «профсоюзного куратора» из россии. Во время обысков у фигурантов обнаружены оптовые партии вражеской наглядной агитации, коммунистическая литература, компьютеры и мобильные телефоны с поличным», — отметили в Службе безопасности Украины.

Пяти задержанным уже сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Трое в СИЗО, еще двух «неокоммунистов» отпустили под домашний арест, надев на них электронные браслеты. Других участников организации также готовятся привлечь к ответственности.