Осудят мужчину, жалевшего, что не может голосовать за Путина в Харькове 📷

Задержали и будут судить мужчину, прославлявшего РФ и Путина, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.

«Жаль, что мы, жители Харькова, не можем пока проголосовать за Путина» — такие посты и комментарии в соцсетях писал харьковчанин с Аэрокосмического проспекта. А еще – сообщал о результатах ударов армии РФ по объектам в Харькове на аккаунты, привязанные к номерам российских операторов. Туда же передавал данные о местонахождении подразделений Сил обороны Украины», — рассказал Болвинов.

В «гости» с обыском к предателю пришли следователи полиции вместе с контрразведкой СБУ. Там нашли два смартфона, два системных блока и жесткие диски. Нашли аккаунты, с которых он прославлял русскую армию, поддерживал оккупацию украинских городов, призывал поддерживать агрессора.

«Мой Харьков русский город и он будет в составе России», – писал мужчина.

О подозрении сообщили 51-летнему мужчине по факту изготовления, распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины), сообщила Харьковская областная прокуратура.

Максимальная санкция – до восьми лет лишения свободы.