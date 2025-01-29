Осудят мужчину, жалевшего, что не может голосовать за Путина в Харькове 📷
Задержали и будут судить мужчину, прославлявшего РФ и Путина, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.
«Жаль, что мы, жители Харькова, не можем пока проголосовать за Путина» — такие посты и комментарии в соцсетях писал харьковчанин с Аэрокосмического проспекта. А еще – сообщал о результатах ударов армии РФ по объектам в Харькове на аккаунты, привязанные к номерам российских операторов. Туда же передавал данные о местонахождении подразделений Сил обороны Украины», — рассказал Болвинов.
В «гости» с обыском к предателю пришли следователи полиции вместе с контрразведкой СБУ. Там нашли два смартфона, два системных блока и жесткие диски. Нашли аккаунты, с которых он прославлял русскую армию, поддерживал оккупацию украинских городов, призывал поддерживать агрессора.
«Мой Харьков русский город и он будет в составе России», – писал мужчина.
О подозрении сообщили 51-летнему мужчине по факту изготовления, распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины), сообщила Харьковская областная прокуратура.
Максимальная санкция – до восьми лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Владимир Путин, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, прославление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 21:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Задержали и будут судить мужчину, прославлявшего РФ и Путина, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.".