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Осудят мужчину, жалевшего, что не может голосовать за Путина в Харькове 📷

Происшествия 21:46   29.01.2025
Оксана Якушко
Осудят мужчину, жалевшего, что не может голосовать за Путина в Харькове 📷 Фото: Сергей Болвинов / Facebook

Задержали и будут судить мужчину, прославлявшего РФ и Путина, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.

«Жаль, что мы, жители Харькова, не можем пока проголосовать за Путина» — такие посты и комментарии в соцсетях писал харьковчанин с Аэрокосмического проспекта. А еще – сообщал о результатах ударов армии РФ по объектам в Харькове на аккаунты, привязанные к номерам российских операторов. Туда же передавал данные о местонахождении подразделений Сил обороны Украины», — рассказал Болвинов.

В «гости» с обыском к предателю пришли следователи полиции вместе с контрразведкой СБУ. Там нашли два смартфона, два системных блока и жесткие диски. Нашли аккаунты, с которых он прославлял русскую армию, поддерживал оккупацию украинских городов, призывал поддерживать агрессора.

«Мой Харьков русский город и он будет в составе России», – писал мужчина.

О подозрении сообщили 51-летнему мужчине по факту изготовления, распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины), сообщила Харьковская областная прокуратура.

Максимальная санкция – до восьми лет лишения свободы.

Фото: Сергей Болвинов / Facebook
Фото: Сергей Болвинов / Facebook
Фото: Сергей Болвинов / Facebook

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 21:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Задержали и будут судить мужчину, прославлявшего РФ и Путина, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.".