Судитимуть чоловіка, що жалкував, бо не може голосувати за Путіна у Харкові 📷

Затримали і судитимуть чоловіка, що прославляв РФ та Путіна, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

«Жаль, что мы, жители Харькова, не можем пока проголосовать за Путина» – такі пости та коментарі в соцмережах залишав харків’янин з Аерокосмічного проспекту. А ще – повідомляв про результати ударів армії РФ по об’єктах в Харкові на акаунти, прив’язані до номерів російських операторів. Туди ж передавав дані про місця розташування підрозділів Сил оборони України», – розповів Болвінов.

У «гості» з обшуком до зрадника прийшли слідчі поліції разом із контррозвідкою СБУ. Там знайшли і вилучили два смартфони, два системні блоки та жорсткі диски. Знайшли й акаунти, з яких він прославляв російську армію, підтримував окупацію українських міст, закликав підтримувати агресора.

«Мой Харьков русский город и он будет в составе России», – писав чоловік.

Про підозру повідомили 51-річного чоловіка за фактом виготовлення, розповсюдження матеріалів, які містять виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України), повідомила Харківська обласна прокуратура.

Максимальна санкція – до восьми років позбавлення волі.