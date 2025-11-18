Болвінов більше не головний слідчий Харківщини: де отримав нову посаду

Сергій Болвінов, який обіймав посаду начальника Слідчого управління ГУНП Харківської області, тепер працюватиме на Київщині.

«В Харкові залишив надійну та круту команду, з якою працював на повну силу. Найскладніші та разом з тим унікальні роки роботи. Щирий, людяний та неймовірно професійний колектив, де про кожного хочеться розповідати і завжди є привід пишатися», – написав Болвінов у мережі «Фейсбук».

Він повідомив, що тепер очолив слідче управління ГУ Нацполіції в Київської області.

«Далі буду займатися тим, що вмію найкраще, на новій посаді, з новою командою. Вдячний всім і готовий до нових викликів», – зазначив Болвінов.

Зазначимо, Сергій Болвінов очолював Слідче управління ГУНП в Харківській області з 2021 року. Він часто на своїй сторінці інформував подробиці розкриття злочинів у регіоні та детально розповідав про наслідки атаки росіян.