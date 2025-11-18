Болвинов больше не главный следователь Харьковщины: где получил должность
Сергей Болвинов, занимавший должность начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области, теперь будет работать в Киевской области.
«В Харькове оставил надежную и крутую команду, с которой работал в полную силу. Самые сложные и вместе с тем уникальные годы работы. Откровенный, человечный и невероятно профессиональный коллектив, где о каждом хочется рассказывать и всегда есть повод гордиться», — написал Болвинов в Facebook.
Он сообщил, что теперь возглавил следственное управление ГУ Нацполиции в Киевской области.
«Дальше буду заниматься тем, что умею лучше всего, на новой должности, с новой командой. Благодарен всем и готов к новым вызовам», — отметил Болвинов.
Отметим, Сергей Болвинов возглавлял Следственное управление ГУНП в Харьковской области с 2021 года. Он часто на своей странице информировал подробности раскрытия преступлений в регионе и подробно рассказывал о последствиях атаки россиян.
