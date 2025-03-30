Погибшую в Харькове смогли узнать только по ДНК – Болвинов

Экспертам пришлось брать образцы ДНК у сына погибшей, рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области рассказал об обстоятельствах установления личности погибшей в Холодногорском районе.

«В частном доме в Холодногорском районе мы обнаружили тело пенсионерки, она погибла у себя дома. Ее муж выжил, он в больнице. А чтобы узнать жену, нам пришлось брать образцы ДНК у ее сына. Взрывом вражеского шахеда женщине оторвало ноги, а после пожара тело сильно обгорело», – сообщил Болвинов.

Мужчине, погибшему вечером 29 марта, было 67 лет и он тоже находился дома, когда россияне запустили по городу дроны.

«В доме у центра Харькова он услышал звук вражеских беспилотников и побежал во двор в поисках безопасного места. Но там на него упали обломки стен и крыши, он погиб на месте. В коридоре первой комнаты следователи и оперативники нашли его родственника – оказали помощь раненому и передали в скорую», — рассказал Болвинов.