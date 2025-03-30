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Погибшую в Харькове смогли узнать только по ДНК – Болвинов

Происшествия 13:05   30.03.2025
Оксана Якушко
Погибшую в Харькове смогли узнать только по ДНК – Болвинов Фото: Сергей Болвинов / Facebook

Экспертам пришлось брать образцы ДНК у сына погибшей, рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области рассказал об обстоятельствах установления личности погибшей в Холодногорском районе.

«В частном доме в Холодногорском районе мы обнаружили тело пенсионерки, она погибла у себя дома. Ее муж выжил, он в больнице. А чтобы узнать жену, нам пришлось брать образцы ДНК у ее сына. Взрывом вражеского шахеда женщине оторвало ноги, а после пожара тело сильно обгорело», – сообщил Болвинов.

Мужчине, погибшему вечером 29 марта, было 67 лет и он тоже находился дома, когда россияне запустили по городу дроны.

«В доме у центра Харькова он услышал звук вражеских беспилотников и побежал во двор в поисках безопасного места. Но там на него упали обломки стен и крыши, он погиб на месте. В коридоре первой комнаты следователи и оперативники нашли его родственника – оказали помощь раненому и передали в скорую», — рассказал Болвинов.

Фото: Сергей Болвинов / Facebook

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 13:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экспертам пришлось брать образцы ДНК у сына погибшей, рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".