Загиблу у Харкові змогли впізнати лише за ДНК – Болвінов

Експертам довелося брати зразки ДНК у сина загиблої, розповів начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

Начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області розповів про обставини встановлення особи загиблої у Холодногірському районі.

«У приватному будинку у Холодногірському районі ми знайшли тіло пенсіонерки, вона загинула у себе вдома. Їх чоловік вижив, він в лікарні. А щоб впізнати дружину, нам довелося брати зразки ДНК у її сина. Вибухом ворожого шахеда жінці відірвало ноги, а після пожежі тіло сильно обгоріло», – повідомив Болвінов.

Чоловікову, що загинув ввечері 29 березня, було 67 років і він теж перебував вдома, коли росіяни запустили по місту дрони.

«У будинку біля центру Харкова він почув звук ворожих безпілотників та побіг надвір в пошуках безпечного місця. Але там на нього впали уламки стін та даху, він загинув на місці. В коридорі першої кімнати слідчі та оперативники знайшли його родича – надали допомогу пораненому та передали до швидкої», – розповів Болвінов.