«Полювали» на військових і працівників СБУ: підозрюють пару з Харкова

24-річну жінку та 38-річного чоловіка підозрюють у роботі на РФ. За даними слідства, вони «зливали» ворогу локації українських захисників та правоохоронців.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, фігуранти – харків’яни, які знаходяться у стосунках. Встановлено, що пара має кримінальне минуле, адже не так давно були засуджені за злочини проти власності та відбували покарання.

«У грудні 2024 року вони налагодили постійний звʼязок з представником рф. Спілкувались через месенджер «Телеграм». Російський куратор запропонував фігурантам за винагороду фіксувати дислокації українських військових, а також місця проживання співробітників СБУ, на що вони добровільно погодились», – розповіли правоохоронці.

У СБУ додали, що фігуранти обходили вулиці Харкова, де приховано фіксували пункти базування Сил оборони, а потім направляли окупантам «звіт» у вигляді фото та геолокацій об’єктів.

«Дівчина мала ще одну «роботу». Вона розкладала по Харкову «закладки» з наркотиками, а саме метадоном. Надалі вона фотографувала «схованки» та передавала інформацію клієнтам», – зазначили правоохоронці.

Хлопцю і дівчині повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану та за попередньою змовою группою осіб (ч. 3 ст. 114-2 ККУ). Також фігурантці додатково інкримінували незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу у великому розмірі, вчиненому повторно з метою збуту та без такої (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 ККУ).

Наразі підозрюваних взяли під варту без права внесення застави.