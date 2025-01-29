«Полювали» на військових і працівників СБУ: підозрюють пару з Харкова
24-річну жінку та 38-річного чоловіка підозрюють у роботі на РФ. За даними слідства, вони «зливали» ворогу локації українських захисників та правоохоронців.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, фігуранти – харків’яни, які знаходяться у стосунках. Встановлено, що пара має кримінальне минуле, адже не так давно були засуджені за злочини проти власності та відбували покарання.
«У грудні 2024 року вони налагодили постійний звʼязок з представником рф. Спілкувались через месенджер «Телеграм». Російський куратор запропонував фігурантам за винагороду фіксувати дислокації українських військових, а також місця проживання співробітників СБУ, на що вони добровільно погодились», – розповіли правоохоронці.
У СБУ додали, що фігуранти обходили вулиці Харкова, де приховано фіксували пункти базування Сил оборони, а потім направляли окупантам «звіт» у вигляді фото та геолокацій об’єктів.
«Дівчина мала ще одну «роботу». Вона розкладала по Харкову «закладки» з наркотиками, а саме метадоном. Надалі вона фотографувала «схованки» та передавала інформацію клієнтам», – зазначили правоохоронці.
Хлопцю і дівчині повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану та за попередньою змовою группою осіб (ч. 3 ст. 114-2 ККУ). Також фігурантці додатково інкримінували незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу у великому розмірі, вчиненому повторно з метою збуту та без такої (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 ККУ).
Наразі підозрюваних взяли під варту без права внесення застави.
Читайте також: Відповідала за «культурне життя» при окупантах: підозрюють жительку Харківщини
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: пара, СБУ, Харків, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Полювали» на військових і працівників СБУ: підозрюють пару з Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 10:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24-річну жінку та 38-річного чоловіка підозрюють у роботі на РФ. За даними слідства, вони «зливали» ворогу локації українських захисників та правоохоронців.".