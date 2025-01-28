Відповідала за «культурне життя» при окупантах: підозрюють жительку Харківщини

Правоохоронці повідомили про підозру 35-річній жінці яка, за даними слідства, під час окупації почала працювати на ворога.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, мешканка села Петропілля влітку 2022 року добровільно обійняла посаду «и. о. заведующей» місцевого клубу культури.

Встановлено, що фігурантка організовувала роботу закладу, налагоджувала «культурне життя» під керівництвом окупантів, зокрема видавала літературу, яка перебувала на балансі бібліотеки.

Наразі жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).