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Відповідала за «культурне життя» при окупантах: підозрюють жительку Харківщини

Суспільство 15:35   28.01.2025
Вікторія Яковенко
Відповідала за «культурне життя» при окупантах: підозрюють жительку Харківщини Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру 35-річній жінці яка, за даними слідства, під час окупації почала працювати на ворога.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, мешканка села Петропілля влітку 2022 року добровільно обійняла посаду «и. о. заведующей» місцевого клубу культури.

Встановлено, що фігурантка організовувала роботу закладу, налагоджувала «культурне життя» під керівництвом окупантів, зокрема видавала літературу, яка перебувала на балансі бібліотеки.

Наразі жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 15:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 35-річній жінці яка, за даними слідства, під час окупації почала працювати на ворога.".