Отвечала за «культурную жизнь» при россиянах: подозревают жительницу Купянщины

Правоохранители сообщили о подозрении 35-летней женщине, которая, по данным следствия, во время оккупации начала работать на врага.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, жительница села Петрополье летом 2022 года добровольно вступила в должность «и. о. заведующей» местного клуба культуры.

Установлено, что фигурантка организовывала работу заведения, налаживала «культурную жизнь» под руководством оккупантов, в частности издавала литературу, которая находилась на балансе библиотеки.

Женщине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).