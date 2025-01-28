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Отвечала за «культурную жизнь» при россиянах: подозревают жительницу Купянщины

Общество 15:35   28.01.2025
Виктория Яковенко
Отвечала за «культурную жизнь» при россиянах: подозревают жительницу Купянщины Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении 35-летней женщине, которая, по данным следствия, во время оккупации начала работать на врага.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, жительница села Петрополье летом 2022 года добровольно вступила в должность «и. о. заведующей» местного клуба культуры.

Установлено, что фигурантка организовывала работу заведения, налаживала «культурную жизнь» под руководством оккупантов, в частности издавала литературу, которая находилась на балансе библиотеки.

Женщине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 15:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 35-летней женщине, которая, по данным следствия, во время оккупации начала работать на врага.".