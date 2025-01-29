«Охотились» на военных и работников СБУ: подозревают пару из Харькова

24-летнюю женщину и 38-летнего мужчину подозревают в работе на РФ. По данным следствия, они «сливали» врагу локации украинских защитников и правоохранителей.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, фигуранты – харьковчане, которые находятся в отношениях. Установлено, что пара имеет уголовное прошлое, ведь недавно были осуждены за преступления против собственности и отбывали наказание.

«В декабре 2024 года они наладили постоянную связь с представителем рф. Общались через Telegram. Российский куратор предложил фигурантам за вознаграждение фиксировать дислокации украинских военных, а также места жительства сотрудников СБУ, на что они добровольно согласились», – рассказали правоохранители.

В СБУ добавили, что фигуранты обходили улицы Харькова, где скрыто фиксировали пункты базирования Сил обороны, а затем направляли оккупантам отчет в виде фото и геолокаций объектов.

«У девушки была еще одна «работа». Она раскладывала по Харькову «закладки» с наркотиками, а именно метадоном. Потом она фотографировала «тайники» и передавала информацию клиентам», — отметили правоохранители.

Парню и девушке сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 114-2 УКУ). Также фигурантке дополнительно инкриминировали незаконное приобретение, хранение наркотического средства в крупном размере, совершенном повторно с целью сбыта и без таковой (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УКУ).

Сейчас подозреваемых взяли под стражу без права внесения залога.