Live
  • Ср 29.01.2025
  • Харьков  +6°С
  • USD 42.02
  • EUR 43.78

«Охотились» на военных и работников СБУ: подозревают пару из Харькова

Общество 10:39   29.01.2025
Виктория Яковенко
«Охотились» на военных и работников СБУ: подозревают пару из Харькова Фото: Харьковская областная прокуратура

24-летнюю женщину и 38-летнего мужчину подозревают в работе на РФ. По данным следствия, они «сливали» врагу локации украинских защитников и правоохранителей.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, фигуранты – харьковчане, которые находятся в отношениях. Установлено, что пара имеет уголовное прошлое, ведь недавно были осуждены за преступления против собственности и отбывали наказание.

«В декабре 2024 года они наладили постоянную связь с представителем рф. Общались через Telegram. Российский куратор предложил фигурантам за вознаграждение фиксировать дислокации украинских военных, а также места жительства сотрудников СБУ, на что они добровольно согласились», – рассказали правоохранители.

пара из Харькова
Фото: СБУ

В СБУ добавили, что фигуранты обходили улицы Харькова, где скрыто фиксировали пункты базирования Сил обороны, а затем направляли оккупантам отчет в виде фото и геолокаций объектов.

«У девушки была еще одна «работа». Она раскладывала по Харькову «закладки» с наркотиками, а именно метадоном. Потом она фотографировала «тайники» и передавала информацию клиентам», — отметили правоохранители.

Парню и девушке сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 114-2 УКУ). Также фигурантке дополнительно инкриминировали незаконное приобретение, хранение наркотического средства в крупном размере, совершенном повторно с целью сбыта и без таковой (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УКУ).

пара из Харькова
Фото: Харьковская областная прокуратура

Сейчас подозреваемых взяли под стражу без права внесения залога.

Читайте также: Отвечала за «культурную жизнь» при россиянах: подозревают жительницу Купянщины

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 29 января: температурный рекорд, «схема» в ТЦК
Новости Харькова — главное за 29 января: температурный рекорд, «схема» в ТЦК
29.01.2025, 11:24
«До Харькова от линии фронта 20 км»: что может угрожать городу – «Хартия»
«До Харькова от линии фронта 20 км»: что может угрожать городу – «Хартия»
29.01.2025, 10:04
Сегодня 29 января: какой праздник и день в истории
Сегодня 29 января: какой праздник и день в истории
29.01.2025, 06:00
«Мы будем добиваться справедливости для харьковчан» — Терехов
«Мы будем добиваться справедливости для харьковчан» — Терехов
28.01.2025, 21:05
Завтра в центре Харькова перекроют дороги: Каразина будет отмечать юбилей
Завтра в центре Харькова перекроют дороги: Каразина будет отмечать юбилей
28.01.2025, 10:37
В ТЦК в Харькове разоблачили схему для уклонистов – ГБР (фото)
В ТЦК в Харькове разоблачили схему для уклонистов – ГБР (фото)
29.01.2025, 11:18

Новости по теме:

13:27
Била ножом по шее и голове: женщину подозревают в убийстве в новогоднюю ночь
15:35
ЛГБТ+пара из Харькова борется за легализацию гражданских союзов в Украине
20:00
Влюбленные подростки из Кировоградщины пытались убежать от родителей в Харьков
08:19
В Харькове завершился этап чемпионата Украины по пляжному волейболу (фото)
15:30
Сковані харків’яни планують продати ланцюг за три мільйони доларів

Вы читали новость: ««Охотились» на военных и работников СБУ: подозревают пару из Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 10:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24-летнюю женщину и 38-летнего мужчину подозревают в работе на РФ. По данным следствия, они «сливали» врагу локации украинских защитников и правоохранителей.".