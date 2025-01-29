«Охотились» на военных и работников СБУ: подозревают пару из Харькова
24-летнюю женщину и 38-летнего мужчину подозревают в работе на РФ. По данным следствия, они «сливали» врагу локации украинских защитников и правоохранителей.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, фигуранты – харьковчане, которые находятся в отношениях. Установлено, что пара имеет уголовное прошлое, ведь недавно были осуждены за преступления против собственности и отбывали наказание.
«В декабре 2024 года они наладили постоянную связь с представителем рф. Общались через Telegram. Российский куратор предложил фигурантам за вознаграждение фиксировать дислокации украинских военных, а также места жительства сотрудников СБУ, на что они добровольно согласились», – рассказали правоохранители.
В СБУ добавили, что фигуранты обходили улицы Харькова, где скрыто фиксировали пункты базирования Сил обороны, а затем направляли оккупантам отчет в виде фото и геолокаций объектов.
«У девушки была еще одна «работа». Она раскладывала по Харькову «закладки» с наркотиками, а именно метадоном. Потом она фотографировала «тайники» и передавала информацию клиентам», — отметили правоохранители.
Парню и девушке сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 114-2 УКУ). Также фигурантке дополнительно инкриминировали незаконное приобретение, хранение наркотического средства в крупном размере, совершенном повторно с целью сбыта и без таковой (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УКУ).
Сейчас подозреваемых взяли под стражу без права внесения залога.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: пара, СБУ, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 10:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24-летнюю женщину и 38-летнего мужчину подозревают в работе на РФ. По данным следствия, они «сливали» врагу локации украинских защитников и правоохранителей.".