Українців готували до повстання: СБУ повідомила про спецоперацію на Харківщині

СБУ провела спецоперації у п’яти регіонах України, в тому числі в Харківській області, внаслідок яких затримали організаторів місцевих осередків “Робочого фронту України”.

Організація, яку в СБУ назвали прокремлівською, діяла, зважаючи на все, за методичками початку XX століття.

“Зловмисники під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади та складати зброю перед рашистами”, – зазначила пресслужба СБУ.

Замість “боротьби за права трудящих” “Робочий фронт” особливо переймався питаннями мобілізації в Україні.

“Серед іншого, фігуранти закликали громадян призовного віку ухилятися від мобілізації, а чинних військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство. Також агітатори пропонували українським захисникам об’єднуватися у так звані “солдатські комітети” для колективної відмови від участі у бойових діях на фронті”, — заявили в Службі безпеки.

Свої ідеї “неокомуністи” просували не по-старому, в газеті “Искра”, а в соцмережах. Там на сторінки об’єднання підписалося понад 30 тисяч людей. Данину “завітам Ілліча” все ж таки віддали, розклеївши по вулицях міст листівки. На агітках публікували QR-код зі своїми контактами та заклики до зриву мобілізації.

“Щодня вони обходили не менше 30 адрес, де розміщували “агітки” на дошках оголошень або просто на стінах будівель. Для друку пропагандистської наочності вони обладнали підпільні “типографії” прямо у власних помешканнях“, – повідомили в СБУ.

Ймовірних організаторів осередків руху затримали під час проведення спецоперацій у Харківській, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Полтавській областях.

“Усі затримані є місцевими жителями віком від 20 до 32 років. Частина з них – студенти, інша – працівники підприємств або безробітні, які діяли за координації представника з рф, так званого “профспілкового куратора” з росії. Під час обшуків у фігурантів виявлено оптові партії ворожої наочності, комуністичну літературу, комп’ютери та мобільні телефони із доказами злочинів“, — зазначили в Службі безпеки України.

П’ятьом затриманим уже повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Троє в СІЗО, ще двох “неокомуністів” відпустили під домашній арешт, одягнувши на них електронні браслети. Інших учасників організації також готуються притягнути до відповідальності.