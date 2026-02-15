Сьогодні 15 лютого 2026: яке свято та день в історії

15 лютого в Україні – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та День кіберспорту. У 2003 році відбулася найбільша протестна акція в історії – проти війни в Іраку. У 1989-му офіційно завершили виведення радянських військ з Афганістану. У 1946-му компанія IBM представила ENIAC – перший програмований комп’ютер у світі. У 1920-му під час Першого Зимового походу відбулася битва Кінного полку Чорних Запорожців Армії УНР з більшовиками в Золотоноші. У 1898-му біля берегів Куби вибухнув і затонув американський броненосний крейсер “Мен”, що стало одним із приводів для Іспано-американської війни. У 1574-му Іван Федоров видав найстарішу з українських друкованих книг – “Апостол”.

Свята та пам’ятні дати 15 лютого

15 лютого в Україні – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав і День кіберспорту.

У світі – Всесвітній день онкохворої дитини, Міжнародний день операційної медичної сестри.

Також сьогодні: День комп’ютера (або День ENIAC), День святкування самотності та День поінформованості про холостий спосіб життя (на противагу Дню закоханих, 14 лютого), День перезавантаження кохання, Міжнародний день зелених стін, Міжнародний день синдрому Ангельмана, Всесвітній день бегемота.

15 лютого в історії

15 лютого 1574 року у Львові Іван Федоров видав найдавнішу українську книгу, що збереглася до наших часів, – “Апостол”. Докладніше.

15 лютого 1898 року біля берегів Куби (на рейді Гавани) вибухнув і затонув перший американський броненосний крейсер Мен. Докладніше.

15 лютого 1919 року парламент (Національна Рада) Західноукраїнської народної республіки ухвалив закон про вживання української мови в державних установах.

15 лютого 1920 року під час Першого Зимового походу відбулася битва Кінного полку Чорних Запорожців Армії УНР із більшовиками у Золотоноші. Докладніше.

15 лютого 1946 року фірма IBM представила свою розробку – перший у світі програмований комп’ютер ENIAC. Докладніше.

15 лютого 1989 року офіційно завершено виведення радянських військ з Афганістану, яке тривало з травня 1988-го. Детальніше.

15 лютого 2003 року в більш ніж 600 містах по всьому світу відбулися масові протести проти запланованого США та союзниками військового вторгнення до Іраку. Ці акції називають найбільшою протестною подією в історії людства. Загальна кількість учасників у 60 країнах за різними підрахунками сягнула 10 мільйонів. Наймасовіший протест був у столиці Італії – Римі. Він зібрав до трьох мільйонів людей і внесений до Книги рекордів Гіннеса як найбільший антивоєнний мітинг в історії. Протестували Франція, Іспанія, Німеччина, Австралія, Південна Корея, Туреччина (попри заборону акцій урядом) та інші країни. Масово вийшли на вулиці люди в самих США та столиці їхніх найближчих союзників – Великій Британії. У Лондоні протест був рекордний за всю історію країни – він зібрав близько двох мільйонів учасників. І це при тому, що британське керівництво підтримало вторгнення, а британська армія брала в ньому безпосередню участь.

<br />

“Вторгнення було частиною агресивної американської військової стратегії проти екстремістського ісламського тероризму після терактів 11 вересня 2001 року, – пишуть автори сайту британського Імперського воєнного музею (IWM). – Уряд США звинуватив лідера Іраку Саддама Хусейна у зв’язках з Аль-Каїдою, терористичною групою, яка здійснила теракти 11 вересня. Також стверджувалося, що Ірак володіє зброєю масового знищення. Прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер рішуче підтримував президента США Джорджа Буша та його плани вторгнення. Однак інші країни, такі як Канада, Франція, Німеччина, закликали до продовження дипломатичних дій. Також не було резолюції Організації Об’єднаних Націй на підтримку цих дій. Антивоєнні групи по всьому світу організували низку протестів. Захід 15 лютого 2003 року був найбільшим і передбачав безпрецедентну міжнародну координацію”.

Наймасовіші в історії протести не зупинили намірів США та союзників. 20 березня 2003 року вторгнення до Іраку розпочалося.

Церковне свято 15 лютого

15 лютого – Неділя про Страшний суд, або М’ясопусна неділя. Вшановують пам’ять апостола від 70 Онисима. Докладніше.

Народні прикмети

Багато зірок на небі 15 лютого – до пізньої весни.

Якщо в цей день іде сніг, то буде хороший врожай пшениці та ячменю.

Відлига 15 лютого – до ранньої й теплої весни.

Що не можна робити 15 лютого

Не можна рахувати дрібні гроші.

Не можна їсти рибу та морепродукти.

Не можна гуляти на природі: ходити в ліси, на поля та до водойм.

Не можна лаятися матом.