Сегодня 15 февраля 2026: какой праздник и день в истории

15 февраля в Украине – День чествования участников боевых действий на территории других государств и День киберспорта. В 2003 году состоялась крупнейшая протестная акция в истории — против войны в Ираке. В 1989-м официально завершили вывод советских войск из Афганистана. В 1946-м компания IBM представила ENIAC – первый программируемый компьютер в мире. В 1920-м во время Первого Зимнего похода произошло сражение Конного полка Черных Запорожцев Армии УНР с большевиками в Золотоноше. В 1898-м у берегов Кубы взорвался и затонул американский броненосный крейсер «Мэн», что стало одним из поводов для Испано-американской войны. В 1574-м Иван Федоров издал старейшую из украинских печатных книг — «Апостол».

Праздники и памятные даты 15 февраля

15 февраля в Украине – День чествования участников боевых действий на территории других государств и День киберспорта.

В мире – Всемирный день онкобольного ребенка, Международный день операционной медицинской сестры.

Также сегодня: День компьютера (или День ENIAC), День празднования одиночества и День осведомленности о холостом образе жизни (в противоположность Дню влюбленных, 14 февраля), День перезагрузки любви, Международный день зеленых стен, Международный день синдрома Ангельмана, Всемирный день бегемота.

15 февраля в истории

15 февраля 1574 года во Львове Иван Федоров издал древнейшую украинскую книгу, сохранившуюся до наших времен, — «Апостол». Подробнее.

15 февраля 1898 года у берегов Кубы (на рейде Гаваны) взорвался и затонул первый американский броненосный крейсер «Мэн». Подробнее.

15 февраля 1919 года парламент (Национальный Совет) Западноукраинской народной республики принял закон об употреблении украинского языка в государственных учреждениях.

15 февраля 1920 года во время Первого Зимнего похода состоялось сражение Конного полка Черных Запорожцев Армии УНР с большевиками в Золотоноше. Подробнее.

15 февраля 1946 года фирма IBM представила свою разработку – первый в мире программируемый компьютер ENIAC. Подробнее.

15 февраля 1989 года официально завершен вывод советских войск из Афганистана, который длился с мая 1988-го. Подробнее.

15 февраля 2003 года в более чем 600 городах по всему миру состоялись массовые протесты против запланированного США и союзниками военного вторжения в Ирак. Эти акции называют величайшим протестным событием в истории человечества. Общее количество участников в 60 странах по разным подсчетам достигло 10 миллионов. Самый массовый протест был в столице Италии – Риме. Он собрал до трех миллионов человек и внесен в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший антивоенный митинг в истории. Протестовали Франция, Испания, Германия, Австралия, Южная Корея, Турция (несмотря на запрет акций правительством) и другие страны. Массово вышли на улицы люди в самих США и столице их ближайших союзников – Великобритании. В Лондоне протест был рекордным за всю историю страны – он собрал около двух миллионов участников. И это при том, что британское руководство поддержало вторжение, а британская армия принимала в нем непосредственное участие.

<br />

«Вторжение было частью агрессивной американской военной стратегии против экстремистского исламского терроризма после терактов 11 сентября 2001 года, – пишут авторы сайта британского Имперского военного музея (IWM). — Правительство США обвинило лидера Ирака Саддама Хусейна в связях с Аль-Каидой, террористической группой, совершившей теракты 11 сентября. Также утверждалось, что Ирак владеет оружием массового уничтожения. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр решительно поддерживал президента США Джорджа Буша и его планы вторжения. Однако другие страны, такие как Канада, Франция, Германия призвали к продолжению дипломатических действий. Также не было резолюции Организации Объединенных Наций в поддержку этих действий. Антивоенные группы по всему миру организовали ряд протестов. Мероприятие 15 февраля 2003 года было наибольшим и предусматривало беспрецедентную международную координацию».

Самые массовые в истории протесты не остановили намерений США и союзников. 20 марта 2003 года вторжение в Ирак началось.

Церковный праздник 15 февраля

15 февраля — Воскресенье о Страшном суде, или Мясопустное воскресенье. Чтят память апостола от 70-ти Онисима. Подробнее.

Народные приметы

Много звезд на небе 15 февраля – к поздней весне.

Если в этот день идет снег, то будет хороший урожай пшеницы и ячменя.

Оттепель 15 февраля – к ранней и теплой весне.

Что нельзя делать 15 февраля

Нельзя считать мелочь.

Нельзя есть рыбу и морепродукты.

Нельзя гулять на природе: ходить в леса, на поля и к водоемам.

Нельзя ругаться матом.