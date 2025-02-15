Сегодня 15 февраля: какой праздник и день в истории

15 февраля в Украине – День чествования участников боевых действий на территории других государств и День киберспорта. В 1574-м Иван Федоров издал старейшую из украинских печатных книг — «Апостол». В 1898-м у берегов Кубы взорвался и затонул американский броненосный крейсер «Мэн», что стало одним из поводов для Испано-американской войны. В 1920-м во время Первого Зимнего похода состоялось сражение Конного полка Черных Запорожцев Армии УНР с большевиками в Золотоноше. В 1946-м компания IBM представила ENIAC – первый программируемый компьютер в мире. В 1989-м официально завершили вывод советских войск из Афганистана.

Праздники и памятные даты 15 февраля

15 февраля в Украине – День чествования участников боевых действий на территории других государств и День киберспорта.

В мире – Всемирный день онкобольного ребенка.

Также сегодня: Всемирный день зеленых стен, Всемирный день панголина (отмечают в третью субботу февраля), Всемирный день бегемота, День компьютера (или День ENIAC), Международный день операционной медицинской сестры, День распространения информации о синдроме Ангельмана, День празднования одиночества, День осведомленности о холостом образе жизни, День перезагрузки любви.

15 февраля в истории

15 февраля 1574 года во Львове Иван Федоров издал древнейшую украинскую книгу, сохранившуюся до наших времен, — «Апостол». Подробнее.

15 февраля 1898 года у берегов Кубы (на рейде Гаваны) взорвался и затонул первый американский броненосный крейсер «Мэн». Подробнее.

15 февраля 1919 года парламент (Национальный Совет) Западноукраинской народной республики принял закон об употреблении украинского языка в государственных учреждениях.

15 февраля 1920 года во время Первого Зимнего похода состоялось сражение Конного полка Черных Запорожцев Армии УНР с большевиками в Золотоноше. Подробнее.

15 февраля 1946 года фирма IBM представила свою разработку – первый в мире программируемый компьютер ENIAC. Презентация прошла в Пенсильванском университете, где и находилась вычислительная техника. Компьютер, конечно, ничем не напоминал внешне современный – он занимал площадь 15 на 9 метров, состоял из 40 панелей, расположенных в форме U вдоль трех стен. Конструкция весила около 30 тонн. В ней было более 17 тысяч вакуумных ламп, 70 тысяч резисторов, 10 тысяч конденсаторов, 6 тысяч переключателей и полторы тысячи реле. Все это работало непрерывно, производя много тепла, и требовало собственной системы кондиционирования воздуха.

На создание машины потратили более почти 500 тысяч долларов. Понятно, что такие чрезвычайные затраты во время и сразу после Второй мировой могли направлять только на военные цели. И это действительно так. ENIAC должен был помочь армии США рассчитывать баллистические таблицы. Он не был первой вычислительной техникой для решения таких задач в целом, но имел существенное преимущество над предшественниками, ведь программу ENIAC можно было менять при изменении актуальных задач. Однако поскольку Вторая мировая завершилась раньше, чем компьютер был готов к использованию, вместо расчетов для реального поля боя его больше задействовали в «холодной войне». Первой задачей ENIAC стало выполнение расчетов для создания водородной бомбы.

«ENIAC был чем-то меньше, чем мечта об универсальном компьютере. Разработанному специально для вычисления значений для таблиц дальности артиллерии, ему не хватало некоторых функций, которые сделали бы его более общеполезным… Недостаток заключался в том, что для каждой новой проблемы требовались дни, чтобы перемонтировать машину. Это было настолько непросто, что только при определенном преувеличении ENIAC можно было назвать программируемым. Тем не менее ENIAC был самым мощным вычислительным устройством, созданным на тот момент», — отмечает энциклопедия Britannica.

Кроме военных целей, вычислительную технику впоследствии использовали для расчетов в области прогнозирования погоды и космических исследований. ENIAC работал до 2 октября 1955 года. После отдельные панели передали в музеи США и Великобритании.

15 февраля 1989 года официально завершен вывод советских войск из Афганистана, который длился с мая 1988-го. Подробнее.

Церковный праздник 15 февраля

15 февраля чтят память апостола от 70-ти Онисима. Подробнее.

Народные приметы

Много звезд на небе 15 февраля – к поздней весне.

Если в этот день идет снег, то будет хороший урожай пшеницы и ячменя.

Оттепель 15 февраля – к ранней и теплой весне.

Что нельзя делать 15 февраля

15 февраля нельзя ругаться матом и пить спиртные напитки.

Нельзя заниматься грязной домашней работой – уборкой, стиркой, мытьем посуды и т.д.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.