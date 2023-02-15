Сегодня 15 февраля: какой праздник и день в истории

15 февраля по церковному календарю – Сретение. В этот день завершили вывод советских войск из Афганистана, а во Львове Иван Федоров издал первую украинскую книгу – «Апостол».

Праздники и памятные даты 15 февраля

15 февраля в Украине – День чествования участников боевых действий на территории других государств.

Под эгидой ООН проходят День компьютерщика, Всемирный день онкобольного ребенка и Международный день операционной медсестры.

15 февраля в истории

15 февраля 1574 года во Львове Иван Федоров издал древнейшую украинскую книгу, которая сохранилась до наших времен, — «Апостол». Это богослужебное издание, содержащее части Ветхого и Нового Заветов. Над изданием Федоров работал в течение года – с 25 февраля 1573 года до 15 февраля 1574 года. Известно о выходе около 90 экземпляров этого издания. Сейчас они — большая историческая ценность.

15 февраля 1919 года парламент (Национальная Рада) Западноукраинской народной республики принял закон об употреблении украинского языка в государственных учреждениях.

15 февраля 1920 года во время Первого Зимнего похода состоялось сражение Конного полка Черных Запорожцев Армии УНР с большевиками в Золотоноше. По информации Ukrainian military honour, полк Черных Запорожцев состоял из четырех сотен. У войск особого назначения Красной армии было 1000 человек. Черные Запорожцы ворвались в Золотоношу ранним утром, захватили станцию и восточную половину города. Главное сражение произошло у местного собора. Продержавшись в Золотоноше до вечера, войска УНР отступили назад в село Деньги, потеряв двух казаков убитыми. Потери врага составили около 100 человек.

Золотоноша стала самым восточным городом, которого достигла Армия УНР во время Зимнего Похода.

15 февраля 1989 года официально завершен вывод советских войск из Афганистана, продолжавшийся с мая 1988-го.

Для истории в СССР назвали генерал-лейтенанта Бориса Громова последним военным, который по «Мосту Дружбы» пересек границу Афганистана. Однако в действительности и после этого в Афганистане оставались советские военные в плену моджахедов и подразделения пограничников.

Церковный праздник 15 февраля

15 февраля христиане отмечают Сретение Иисуса Христа. Праздник посвящен событию, которое произошло на 40-й день после рождения Иисуса. Младенца принесли в Иерусалимский храм. Тогда в Иерусалиме жил праведный старец Симеон. Ему было откровение, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. По внушению благочестивый старец пришел в храм, когда Мария и Иосиф принесли туда Иисуса. Симеон взял младенца на руки и, благословив Бога, высказал пророчество о Спасителе мира: «В настоящее время отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех народов». Сретение — один из древнейших праздников христианской церкви.

Народные приметы

Если 15 февраля холодает, то весна будет холодной.

Оттепель предвещает раннюю весну, мокрый снег — дождливую весну, сухой снег — прохладную и сухую.

Что нельзя делать 15 февраля

Нельзя играть в азартные игры.

Нельзя подметать пол или пылесосить.

Нельзя ходить в баню.