Сьогодні 15 лютого: яке свято та день в історії

15 лютого за церковним календарем – Стрітення. Цього дня завершили виведення радянських військ із Афганістану, а у Львові Іван Федоров видав першу українську книгу – “Апостол”.

Свята та пам’ятні дати 15 лютого

15 лютого в Україні – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Під егідою ООН проходять День комп’ютерника, Всесвітній день онкохворої дитини та Міжнародний день операційної медсестри.

15 лютого в історії

15 лютого 1574 року у Львові Іван Федоров видав найдавнішу українську книгу, яка збереглася до наших часів, – “Апостол”. Це богослужбове видання, що містить частини Старого та Нового Завітів. Над виданням Федоров працював протягом року – з 25 лютого 1573 року до 15 лютого 1574 року. Відомо про вихід близько 90 екземплярів цього видання. Нині вони — велика історична цінність.

15 лютого 1919 року парламент (Національна Рада) Західноукраїнської народної республіки ухвалив закон про вживання української мови в державних установах.

15 лютого 1920 року під час Першого Зимового походу відбулася битва Кінного полку Чорних Запорожців Армії УНР із більшовиками у Золотоноші. За інформацією Ukrainian military honour, полк Чорних Запорожців складався із чотирьох сотень. У військ особливого призначення Червоної армії було 1000 осіб. Чорні Запорожці увірвалися до Золотоноші рано-вранці, захопили станцію та східну половину міста. Головний бій стався біля місцевого собору. Протримавшись у Золотоноші до вечора, війська УНР відступили у село Гроші, втративши двох козаків убитими. Втрати ворога становили близько 100 осіб. Золотоноша стала найсхіднішим містом, якого досягла Армія УНР під час Зимового Походу.

15 лютого 1989 року офіційно завершено виведення радянських військ з Афганістану, яке тривало з травня 1988-го.

Для історії в СРСР назвали генерал-лейтенанта Бориса Громова останнім військовим, який “Мостом Дружби” перетнув кордон Афганістану. Однак насправді й після цього в Афганістані залишалися радянські військові у полоні моджахедів та підрозділи прикордонників.

Церковне свято 15 лютого

15 лютого християни відзначають Стрітення Ісуса Христа. Свято присвячене події, яка сталася на 40-й день після народження Ісуса. Немовля принесли до Єрусалимського храму. Тоді в Єрусалимі жив праведний старець Симеон. Йому було одкровення, що він не помре, доки не побачить Спасителя. За навіюванням благочестивий старець прийшов у храм, коли Марія та Йосип принесли туди Ісуса. Симеон узяв немовля на руки та, благословивши Бога, висловив пророцтво про Спасителя світу: “Тепер відпускаєш раба твого, Владико, за твоїм словом із миром, бо бачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів”. Стрітення – одне з найдавніших свят християнської церкви.

Народні прикмети

Якщо 15 лютого холоднішає, то весна буде холодною.

Відлига віщує ранню весну, мокрий сніг – дощову весну, сухий сніг – прохолодну та суху.

Що не можна робити 15 лютого

Не можна грати в азартні ігри.

Не можна підмітати підлогу або пилососити.

Не можна ходити до лазні.