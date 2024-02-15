Сегодня 15 февраля: какой праздник и день в истории

15 февраля 1574 года Иван Федоров издал старейшую из украинских печатных книг – «Апостол». В 1898-м у берегов Кубы взорвался и затонул американский броненосный крейсер «Мэн», что стало одним из поводов для Испано-Американской войны. В 1946-м компания IBM представила ENIAC — первый программируемый компьютер в мире. В 1989-м официально завершили вывод советских войск из Афганистана.

Праздники и памятные даты 15 февраля

15 февраля в Украине – День чествования участников боевых действий на территории других государств и День киберспорта.

В мире: Всемирный день онкобольного ребенка, Всемирный день компьютера, Международный день операционной медицинской сестры.

15 февраля в истории

15 февраля 1574 года во Львове Иван Федоров издал древнейшую украинскую книгу, сохранившуюся до наших времен, — «Апостол». Подробнее.

15 февраля 1898 года у берегов Кубы (на рейде Гаваны) взорвался и затонул первый американский броненосный крейсер «Мэн».

Это произошло на фоне поддержки американцами разразившегося на Кубе антииспанского восстания. Само восстание началось еще в 1895 году, и испанские колониальные власти не могли с ним справиться. А в США пришли к выводу, что выгодно поддержать кубинцев, ведь у американских бизнесменов было немало бизнес-интересов на острове. За время восстания на остров провели десятки экспедиций американские волонтеры. А уже в 1898 году США приняли решение вмешаться в события на правительственном уровне. В Гавану отправили броненосец «Мэн» – с официальной миссией «защитить американских граждан».

Корабль взорвался, стоя на рейде, ночью 15 февраля. Относительно реальных причин взрыва разные версии существуют до сих пор, хотя за более чем столетие провели несколько официальных расследований, сам корабль подняли с глубины, делали компьютерные моделирования и т.д. Сразу после взрыва, унесшего жизни 260 моряков (двух третей команды корабля) за основную версию американцы приняли подрыв испанской мины у борта броненосца. Конечно, такая трактовка, которую активно разносили СМИ, привела к нарастанию антииспанских настроений в обществе США. Лишь в 1976-м американский адмирал Риковер предположил, что причиной взрыва была не мина, а самовозгорание битуминозных углей, которые тогда только начинали применять на американском флоте. Сейчас именно эту версию историки считают наиболее вероятной, но полностью она не доказана. Как бы то ни было, подрыв «Мэна» стал еще одним кирпичом в фундаменте Испано-Американской войны. Вмешаться в события на Кубе президент США Уильям Мак-Кинли предложил Конгрессу уже 11 апреля. А через неделю Конгресс решил, что от Испании следует потребовать вывести войска с Кубы и признать ее независимость. Президент сделал соответствующее обращение в адрес испанского руководства, предоставив стране срок до 23 апреля. 22 апреля флот США начал блокаду Кубы, а в ответ Испания 23 апреля объявила войну США. Следствием этой войны стала аннексия США Гавайской республики, оккупация Пуэрто-Рико, высадка американских войск на Кубе и, наконец, получение от Испании Филиппин.

15 февраля 1919 года парламент (Национальный Совет) Западноукраинской народной республики принял закон об употреблении украинского языка в государственных учреждениях.

15 февраля 1920 года во время Первого Зимнего похода состоялось сражение Конного полка Черных Запорожцев Армии УНР с большевиками в Золотоноше. Подробнее.

15 февраля 1946 года фирма IBM представила ENIAC – первый в мире программируемый компьютер.

Презентация прошла в Пенсильванском университете. Сам компьютер размещался в Институте электроники этого вуза и занимал площадь в 167 кв. м. Весила конструкция 30 тонн. А стоимость ее разработки была астрономической для того времени – почти 500 тысяч долларов. Целью, ради которой руководство США согласилось на такие расходы, было не созидание, а наоборот – война. ENIAC предназначался для расчета баллистических таблиц армии. Он не был первым компьютером вообще, но все его предшественники «умели» решать только один тип задач, ради которого их создавали. Эту же машину можно было перепрограммировать. Компьютер мог выполнять 300 операций умножения или 5000 операций сложения в секунду. ENIAC работал до 2 октября 1955 года и со временем, кроме первоочередных военных задач, стал выполнять и мирные. В частности, его мощности использовали при прогнозировании погоды, проектировании аэродинамических труб и исследованиях космического излучения. После последнего рабочего дня компьютер выключили и разобрали. Его отдельные панели сейчас стали экспонатами в музеях США и Великобритании.

15 февраля 1989 года официально завершен вывод советских войск из Афганистана, который длился с мая 1988-го. Подробнее.

Церковный праздник 15 февраля

15 февраля чтят память апостола от 70-ти Онисима. В молодости он был рабом христианина знатного рода. Провинившись в чем-то перед своим господином и боясь наказания, Онисим бежал в Рим, но там, как беглый раб, попал в тюрьму. В тюрьме он встретился с апостолом Павлом, тот крестил Онисима и в дальнейшем Онисим служил Павлу как сын. Апостол Павел, лично знавший хозяина Онисима Филимона, написал ему письмо, попросив простить беглого раба и принять его как брата. С этим письмом Онисим прибыл к своему хозяину и тот не только простил беглого раба, но и отпустил на свободу, послав обратно к Павлу в Рим. После смерти апостола Павла святой Онисим служил апостолам до их смерти и был поставлен ими на епископа. После смерти святых апостолов он проповедовал Евангелие во многих странах и городах. Погиб Онисим мученически во времена царствования императора Траяна. Апостола сначала заключили в тюрьму, а затем жестокого избили камнями и отрубили голову мечом. Это было около 109 года.

Народные приметы

Много звезд на небе 15 февраля – к поздней весне.

Если в этот день идет снег, то будет хороший урожай пшеницы и ячменя.

Оттепель 15 февраля – к ранней и теплой весне.

Что нельзя делать 15 февраля

15 февраля нельзя ругаться матом и пить спиртные напитки.

Нельзя заниматься грязной домашней работой – уборкой, стиркой, мытьем посуды и т.д.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.