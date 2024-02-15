Сьогодні 15 лютого: яке свято та день в історії

15 лютого 1574 року Іван Федоров видав найстарішу з українських друкованих книг – “Апостол”. У 1898-му біля берегів Куби вибухнув і затонув американський броненосний крейсер “Мен”, що стало одним із приводів для Іспано-Американської війни. У 1946-му компанія IBM представила ENIAC — перший програмований комп’ютер у світі. У 1989-му офіційно завершили виведення радянських військ з Афганістану.

Свята та пам’ятні дати 15 лютого

15 лютого в Україні – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та День кіберспорту.

У світі: Всесвітній день онкохворої дитини, Всесвітній день комп’ютера, Міжнародний день операційної медичної сестри.

15 лютого в історії

15 лютого 1574 року у Львові Іван Федоров видав найдавнішу українську книгу, що збереглася до наших часів, – “Апостол”. Детальніше.

15 лютого 1898 року біля берегів Куби (на рейді Гавани) вибухнув і затонув перший броненосний американський крейсер “Мен”.

Це сталося на тлі підтримки американцями антиіспанського повстання, що вибухнуло на Кубі. Саме повстання почалося ще в 1895 році, й іспанська колоніальна влада не могла з ним впоратися. А в США дійшли висновку, що вигідно підтримати кубинців, адже американські бізнесмени мали чимало бізнес-інтересів на острові. Під час повстання на острів провели десятки експедицій американські волонтери. А вже 1898 року США вирішили втрутитися у події на урядовому рівні. До Гавани відправили броненосець “Мен” – з офіційною місією “захистити американських громадян”.

Корабель вибухнув, стоячи на рейді, вночі 15 лютого. Щодо реальних причин вибуху, різні версії існують досі, хоча за більш ніж сторіччя провели кілька офіційних розслідувань, сам корабель підняли з глибини, робили комп’ютерні моделювання тощо. Одразу після вибуху, який забрав життя 260 моряків (двох третин команди корабля) за основну версію американці прийняли підрив іспанської міни біля борту броненосця. Звичайно, таке трактування, яке активно розносили ЗМІ, призвело до наростання антиіспанських настроїв у суспільстві США. Лише 1976-го американський адмірал Ріковер припустив, що причиною вибуху була не міна, а самозаймання бітумінозного вугілля, яке тоді тільки починали застосовувати на американському флоті. Зараз саме цю версію історики вважають найімовірнішою, але вона повністю не доведена. Хай там як, підрив “Мена” став ще однією цеглою у фундаменті Іспано-Американської війни. Втрутитися в події на Кубі президент США Вільям Мак-Кінлі запропонував Конгресу вже 11 квітня. А через тиждень Конгрес вирішив, що від Іспанії слід вимагати вивести війська з Куби та визнати її незалежність. Президент зробив відповідне звернення на адресу іспанського керівництва, надавши країні час до 23 квітня. 22 квітня флот США розпочав блокаду Куби, а у відповідь Іспанія 23 квітня оголосила війну США. Наслідком цієї війни стала анексія США Гавайської республіки, окупація Пуерто-Рико, висадка американських військ на Кубі та, нарешті, отримання від Іспанії Філіппін.

15 лютого 1919 року парламент (Національна Рада) Західноукраїнської народної республіки ухвалив закон про вживання української мови в державних установах.

15 лютого 1920 року під час Першого Зимового походу відбулася битва Кінного полку Чорних Запорожців Армії УНР із більшовиками у Золотоноші. Детальніше.

15 лютого 1946 року фірма IBM представила ENIAC – перший у світі програмований комп’ютер.

Презентація відбулася у Пенсільванському університеті. Сам комп’ютер розміщувався в Інституті електроніки цього вишу і займав площу 167 кв. м. Важила конструкція 30 тонн. А вартість її розробки була астрономічною на той час – майже 500 тисяч доларів. Метою, заради якої керівництво США погодилося на такі витрати, було не творення, а навпаки – війна. ENIAC призначався для розрахунку балістичних таблиць армії. Він був не першим комп’ютером взагалі, але його попередники “вміли” вирішувати лише одне тип завдань, заради якого їх створювали. Цю ж машину можна було перепрограмувати. Комп’ютер міг виконувати 300 операцій множення або 5000 операцій додавання в секунду. ENIAC працював до 2 жовтня 1955 року та із часом, окрім першочергових військових завдань, став виконувати й мирні. Зокрема, його потужності використовували під час прогнозування погоди, проєктування аеродинамічних труб та досліджень космічного випромінювання. Після останнього робочого дня комп’ютер вимкнули та розібрали. Його окремі панелі зараз стали експонатами у музеях США та Великої Британії.

15 лютого 1989 року офіційно завершено виведення радянських військ з Афганістану, яке тривало з травня 1988-го. Детальніше.

Церковне свято 15 лютого

15 лютого вшановують пам’ять апостола від 70-ти Онисима. У молодості він був рабом християнина знатного роду. Провинившись у чомусь перед своїм паном і боячись покарання, Онисим утік у Рим, але там, як раб-втікач, потрапив у в’язницю. У в’язниці він зустрівся з апостолом Павлом, той хрестив Онисима й надалі Онисим служив Павлу як син. Апостол Павло, який особисто знав хазяїна Онисима Філімона, написав йому листа, попросивши пробачити раба-втікача та прийняти його як брата. З цим листом Онисим прибув до свого господаря й той не лише пробачив раба-втікача, але й відпустив на волю, пославши назад до Павла в Рим. Після смерті апостола Павла святий Онисим служив апостолам до їхньої смерті та був поставлений ними на єпископа. Після смерті святих апостолів він проповідував Євангеліє у багатьох країнах та містах. Загинув Онисим мученицьки у часи царювання імператора Траяна. Його спочатку ув’язнили, а потім жорстокого побили камінням і відсікли голову мечем. Це було близько 109 року.

Народні прикмети

Багато зірок на небі 15 лютого – до пізньої весни.

Якщо в цей день іде сніг, то буде хороший врожай пшениці та ячменю.

Відлига 15 лютого – до ранньої й теплої весни.

Що не можна робити 15 лютого

15 лютого не можна лаятися матом і пити спиртні напої.

Не можна займатися брудною домашньою роботою – прибиранням, пранням, миттям посуду тощо.

Не варто займатися важкою фізичною працею.