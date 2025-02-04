Live
  • Вт 04.02.2025
  • Харків  -1°С
  • USD 41.79
  • EUR 42.86

«Зооволонтери» коригували удари росіян по Харкову та передмістю – СБУ

Суспільство 20:58   04.02.2025
Олена Нагорна
«Зооволонтери» коригували удари росіян по Харкову та передмістю – СБУ Фото: СБУ

Силовики затримали пару в одному з селищ у передмісті Харкова. За версією слідства, безробітний чоловік та його співмешканка під виглядом зооволонтерів шпигували для російського ГРУ та коригували ракетно-бомбові удари агресора по Харкову та околицях.

Військова розвідка РФ дистанційно завербувала чоловіка та жінку через їхнього односельця, який ще з 2014 року воює проти українських військ на сході України, розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

“Для конспірації агенти видавали себе за волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам, – поінформував Абдула. – Для цього навіть на власному подвір’ї обладнали імпровізований «притулок». Під виглядом поїздок з пошуку покинутих тварин вони об’їжджали місцевість та фіксували геолокації для вогневого ураження. Серед потенційних цілей були запасні пункти дислокації та блокпости Сил оборони, а також медустанови, де перебували на лікуванні поранені українські воїни”.

За даними силовиків, усю додаткову інформацію фігуранти “втемну” випитували у місцевих та передавали її телефоном своєму знайомому бойовику.

Пару затримали за місцем проживання. Одночасно провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони на прифронтових територіях регіону.

Як інформують в обласній прокуратурі, 52-річній жінці та 61-річному чоловікові повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ). Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також: Українців готували до повстання: СБУ повідомила про спецоперацію на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
«Зооволонтери» коригували удари росіян по Харкову та передмістю – СБУ
«Зооволонтери» коригували удари росіян по Харкову та передмістю – СБУ
04.02.2025, 20:58
Вулицю в Харкові хочуть назвати нібито на честь храму УПЦ МП: активісти проти
Вулицю в Харкові хочуть назвати нібито на честь храму УПЦ МП: активісти проти
04.02.2025, 20:08
Харків та область засипатиме снігом: прогноз погоди на 5 лютого
Харків та область засипатиме снігом: прогноз погоди на 5 лютого
04.02.2025, 18:06
В Основ’янському районі Харкова пиляли сосни перед Новим роком: хто це робив
В Основ’янському районі Харкова пиляли сосни перед Новим роком: хто це робив
04.02.2025, 18:46
Загиблі від удару по Ізюму сестри – мешканки Борівщини: там оголосили жалобу
Загиблі від удару по Ізюму сестри – мешканки Борівщини: там оголосили жалобу
04.02.2025, 17:38
Новини Харкова — головне за 4.02: удар по Ізюму, затримали представника ТЦК
Новини Харкова — головне за 4.02: удар по Ізюму, затримали представника ТЦК
04.02.2025, 18:25

Новини за темою:

15:09
Питання “бусифікації” волонтерів на Харківщині вирішується – Червякова
12:39
«Феномен Харкова – у єднанні навколо прапора» – політологиня Біденко
16:59
Як харків’янки організували волонтерський центр для біженців у Румунії
10:36
Чотирилапі переселенці з Вовчанська шукають дбайливих господарів (відео)
21:17
З рогатки розбивав вікна: харків’янин «обчищав» авто військових і волонтерів

Ви читали новину: ««Зооволонтери» коригували удари росіян по Харкову та передмістю – СБУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 20:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За версією слідства, безробітний чоловік та його співмешканка під виглядом зооволонтерів шпигували для російського ГРУ та коригували удари агресора по Харкову та околицях".