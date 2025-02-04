«Зооволонтери» коригували удари росіян по Харкову та передмістю – СБУ

Силовики затримали пару в одному з селищ у передмісті Харкова. За версією слідства, безробітний чоловік та його співмешканка під виглядом зооволонтерів шпигували для російського ГРУ та коригували ракетно-бомбові удари агресора по Харкову та околицях.

Військова розвідка РФ дистанційно завербувала чоловіка та жінку через їхнього односельця, який ще з 2014 року воює проти українських військ на сході України, розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

“Для конспірації агенти видавали себе за волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам, – поінформував Абдула. – Для цього навіть на власному подвір’ї обладнали імпровізований «притулок». Під виглядом поїздок з пошуку покинутих тварин вони об’їжджали місцевість та фіксували геолокації для вогневого ураження. Серед потенційних цілей були запасні пункти дислокації та блокпости Сил оборони, а також медустанови, де перебували на лікуванні поранені українські воїни”.

За даними силовиків, усю додаткову інформацію фігуранти “втемну” випитували у місцевих та передавали її телефоном своєму знайомому бойовику.

Пару затримали за місцем проживання. Одночасно провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони на прифронтових територіях регіону.

Як інформують в обласній прокуратурі, 52-річній жінці та 61-річному чоловікові повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ). Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.