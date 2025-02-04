«Зооволонтери» коригували удари росіян по Харкову та передмістю – СБУ
Силовики затримали пару в одному з селищ у передмісті Харкова. За версією слідства, безробітний чоловік та його співмешканка під виглядом зооволонтерів шпигували для російського ГРУ та коригували ракетно-бомбові удари агресора по Харкову та околицях.
Військова розвідка РФ дистанційно завербувала чоловіка та жінку через їхнього односельця, який ще з 2014 року воює проти українських військ на сході України, розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
“Для конспірації агенти видавали себе за волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам, – поінформував Абдула. – Для цього навіть на власному подвір’ї обладнали імпровізований «притулок». Під виглядом поїздок з пошуку покинутих тварин вони об’їжджали місцевість та фіксували геолокації для вогневого ураження. Серед потенційних цілей були запасні пункти дислокації та блокпости Сил оборони, а також медустанови, де перебували на лікуванні поранені українські воїни”.
За даними силовиків, усю додаткову інформацію фігуранти “втемну” випитували у місцевих та передавали її телефоном своєму знайомому бойовику.
Пару затримали за місцем проживання. Одночасно провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони на прифронтових територіях регіону.
Як інформують в обласній прокуратурі, 52-річній жінці та 61-річному чоловікові повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ). Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Читайте також: Українців готували до повстання: СБУ повідомила про спецоперацію на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: волонтери, державна зрада, новини Харкова, СБУ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Зооволонтери» коригували удари росіян по Харкову та передмістю – СБУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 20:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За версією слідства, безробітний чоловік та його співмешканка під виглядом зооволонтерів шпигували для російського ГРУ та коригували удари агресора по Харкову та околицях".